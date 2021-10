Crónica 28-10-2021

Financiado el Gobierno de Chile y del Consejo Regional: Portal Hora 7 ejecuta proyecto para enfrentar este tiempo de Pandemia y Post Pandemia





En el marco del Fondo de Medios de Comunicación Social, año 2021, financiado el Gobierno de Chile y del Consejo Regional se encuentra ejecutando el proyecto “Cápsulas de apoyo psicológico familiar en tiempo de pandemia y post pandemia”.

Se trata de microprogramas que han sido elaborados por la psicóloga clínica Johanna Alfaro, y que busca en sus objetivos, convertirse en un apoyo para la comunidad en general, focalizados en jóvenes niños, adultos mayores y quienes han tenido que enfrentar el regreso a sus jornadas laborales en medio de la denominada “nueva normalidad”.

“Se trata de breves espacios que fueron grabados en videos y que la gente los puede ver y analizar a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Ha resultado vital el apoyo recibido para poder ejecutar esta iniciativa que quiere ser una herramienta simple, pero profunda para nuestros seguidores y la comunidad en general” comentó, el propietario del portal web Hora 7, Patricio Tapia.

“Esta pandemia ha sido un tiempo especialmente difícil de enfrentar para mucha gente las que no han tenido la posibilidad de consultar con especialistas y las que han tenido esa suerte han visto afectada su normalidad en lo personal, familiar, su entorno y su ambiente laboral, por lo que cuando me invitaron a participar de este proyecto, consideré que era una manera de poder apoyar a quienes no lo han pasado nada de bien, y a través de tips sencillos, compartir consejos para ir comprendiendo, asumiendo y trabajando para superar lo que vivimos en estos días” comentó la profesional Johanna Alfaro.

En tanto, el responsable del proyecto, Christian Montesinos, señaló que “nos dimos el tiempo para intercambiar experiencias como equipo y detectar algunos focos que consideramos importantes incluir en este trabajo que fue definido con el apoyo profesional de Johanna Alfaro, quien se convirtió en un apoyo vital a la hora de poder confirmar los tipos que definitivamente incluirían las diferentes capsulas que se elaboraron”.

El material de este proyecto está disponible en las redes sociales de Hora 7 y estarán visibilizadas en la página principal del sitio web www.hora7.cl