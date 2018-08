Opinión 02-08-2018

Financiamiento para Pymes



Mientras continúa el debate por las observaciones del proyecto Pago Oportuno para Pymes, es importante reflexionar sobre uno de los principales problemas de las pequeñas y medianas empresas: el difícil acceso a financiamiento. De acuerdo a un estudio que realizamos, un 47% de los emprendedores encuestados indicaron la falta de financiamiento como principal factor que frena su crecimiento.



En este contexto, se puede tener una buena idea de un buen negocio, pero sin el capital para desarrollarlo o consolidarlo la tarea se hace difícil. En ese sentido, la aparición de “inversionistas ángeles” constituye una herramienta cada vez más común, como una alternativa a los mecanismos tradicionales de financiamiento de capital de trabajo a la que, en general, los emprendedores en fase inicial no pueden acceder. El gran potencial de los inversionistas ángeles no va dado sólo por el financiamiento, sino por todo lo otro que aportan: conocimiento, redes de contacto o networking, experiencia, mentoría y canales, entre otras cosas.



En otros países se trata de una práctica mucho más generalizada porque hay muchas más personas dispuestas a invertir y existen canales y una oferta más amplia de emprendimientos que califican para este tipo de financiamiento. Chile no debiera escapar a esta tendencia y avanzar, especialmente, en la formación de redes de inversionistas ángeles que faciliten la conexión con los emprendedores.



(Mario Espinosa, gerente general Defensa Pyme)