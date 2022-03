Nacional 15-03-2022

Firma para extender estado de excepción y viaje de Siches al norte: Las señales del Gobierno ante la crisis migratoria

"Sabemos que tenemos grandes desafíos en el norte y en el sur. En el norte, donde vamos a retomar el control de nuestras fronteras y trabajaremos junto a nuestros países hermanos para abordar juntos las dificultades que conlleva el éxodo de miles de seres humanos; no nos olvidemos nunca que son seres humanos, por favor". Esas fueron las primeras palabras que emitió Gabriel Boric como Presidente de la República, el pasado viernes desde el balcón del Palacio de La Moneda. Se refería a la crisis migratoria, uno de los grandes desafíos de su administración y tema de recurrentes críticas por parte de diversas autoridades hacia el gobierno anterior.

Para muchos, se trata de un tema que no se resolvió, pese a las distintas medidas que ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció el pasado febrero y la entrada en vigencia de la Ley de Migraciones. Ahora, es el turno del Gobierno de Gabriel Boric, y su compromiso con la gente de Colchane, Iquique, Antofagasta, Arica y San Pedro, fue: "que no van a estar solos". Y tal como fue la tónica de su discurso, después de las palabras, el llamado es a "ponerse a trabajar" en conjunto. Esta mañana, el Mandatario dio una primera señal de acción, tras confirmar que firmó la solicitud para extender el estado de excepción en la macrozona norte. En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), sostuvo que "creemos que las condiciones que lo justificaron en una primera oportunidad siguen vigentes. Queremos hacer ahí una cuestión bien ordenada". Ministra del Interior viajará al norte Otra de las acciones de este llamado "primer tiempo" del Gobierno será el despliegue en terreno para abordar las problemáticas. En el caso del norte, será la ministra del Interior, Izkia Siches quien arribará a la zona para sostener una conversación con las autoridades locales, las que en reiteradas oportunidades han señalado sentirse "abandonados" por el Gobierno central en esta materia.