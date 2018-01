Nacional 05-01-2018

Fiscal de Puerto Montt y adopción irregular de niños haitianos: "Los antecedentes podrían dar cuenta de un tráfico de migrantes"

Marcello Sambuceti dijo además que "no se descarta que haya una trata de personas u otros ilícitos penales" en el caso que afecta a 10 menores en Puerto Varas.

El fiscal en Jefe de Puerto Montt, Marcello Sambuceti, se refirió a la investigación sobre una presunta adopción irregular de niños haitianos detectada en la ciudad de Puerto Varas. "Hasta ahora los antecedentes podrían dar cuenta de un tráfico ilícito de migrantes y de otras figura penales, no descartando que haya una trata de personas u otros ilícitos penales", comentó el persecutor.

El caso llegó a la justicia luego de que se realizará una audiencia en el Tribunal de Familia en el que se levantaron sospechas sobre el cuidado personal de cuatro niños haitianos. Algunos antecedentes llamaron la atención de los jueces, como que los niños mantenían el apellido de sus padres biológicos, por lo que tribunal advirtió las irregularidades. Hasta el momento, se especula de 10 casos de niños adoptados ilegalmente. El fiscal agregó que el caso se encuentra en una etapa indagatoria: "Estamos investigando los mecanismos de cómo se internaron a dichos niños, pero no descartamos ninguna hipótesis delictual".