Policial 13-04-2017

Fiscal Nacional advierte que es poco probable que investigaciones sobre causas políticas terminen antes de las elecciones

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sostuvo ayer que es poco probable que las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público sobre eventual financiamiento irregular de campañas políticas culminen antes de las elecciones de fin de año.

"Hay muchas diligencias que realizar y no dependen exclusivamente de la Fiscalia. Y en la medida que se sigue una línea de investigación, surgen otras aristas. El desarrollo de estas investigaciones hace poco posible que terminen en el corto plazo", dijo Abbott, respondiendo consultas de prensa respecto de si el Ministerio Público buscará acelerar sus términos.

El interés de la Fiscalía "es que estas investigaciones alteren lo menos posible el proceso electoral que viene. Haremos todos los esfuerzos para que no lo contaminen. Sin embargo, es imposible asegurar que ello no va a ocurrir, porque la instrumentalización de estas investigaciones depende de terceros", advirtió. A su juicio, el país requiere que las elecciones se desarrollen en "la forma más adecuada posible y libre de elementos que pueden afectar la expresión de la voluntad de los ciudadanos", marco en el que la Fiscalía buscará evitar alteraciones innecesarias, insistió.

Asimismo, reiteró que "ninguna persona está por sobre la ley", en referencia a las declaraciones de los abogados de la esposa del ex Presidente Sebastián Piñera, quienes han sostenido que la citación a Cecilia Morel para que declare en la investigación sobre por Exalmar tiene fines políticos. "