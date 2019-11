Policial 28-11-2019

Fiscal Nacional: “Estamos haciendo el mayor de sus esfuerzos para restablecimiento de la paz social”

Tras darse a conocer las nuevas cifras de investigaciones por Derechos Humanos que lleva adelante la Fiscalía de Chile, y que aumentaron a 2.670 casos, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott reiteró el compromiso de la institución en conducir investigaciones que respeten plenamente el derecho constitucional, así como el derecho de las víctimas a recibir la reparación jurídica ante los hechos denunciados.

"Lo que corresponde al Ministerio Público es precisamente investigar con absoluta objetividad todos los hechos constitutivos de delito, de modo tal de poder reclamar ante los Tribunales de Justicia la mayor sanción para los responsables de estos hechos. Así también respecto de quienes cometen delitos comunes, donde hemos informado que tenemos más de 17.000 personas formalizadas", indicó el persecutor.

Agregó también que "el Ministerio Público está haciendo el mayor de sus esfuerzos para cooperar en el restablecimiento de la paz social que requiere nuestro país por estos días. Esto lo estamos haciendo desde la autonomía de nuestra institución y desde las obligaciones que tenemos de actuar con absoluta objetividad".

Sobre la consulta si las violaciones a los Derechos Humanos son o no sistemáticas en Chile, Abbott aclaró que "efectivamente han existido; ahora, respecto al hecho de si son sistemáticos o no, serán materias que deberán aclararse una vez que hayan terminado las investigaciones. Hoy por hoy las investigaciones están en curso y, en consecuencia, anticipar conclusiones de las mismas nos parece que no corresponde."