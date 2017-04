Policial 26-04-2017

Fiscal Nacional instó a realizar modificaciones para que ministerio público pueda querellarse por delitos tributarios

Durante su visita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca para dar inicio a la inauguración del año académico 2017 de la Escuela de Derecho, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, insistió en la necesidad de realizar las modificaciones necesarias para que la tarea de iniciar acciones penales en el ámbito de los delitos tributarios quede en manos del Ministerio Público.

“Lo que debemos hacer es instar por una modificación legal que vuelva las cosas a su cauce normal y que en definitiva el ejercicio de la acción penal le corresponda al órgano constitucional autónomo que está llamado a dirigir la investigación penal y accionar ante los tribunales para reclamar los reproches respectivos cuando se infringen normas de carácter penal”, dijo la autoridad al ser consultado por el cierre sin querellas de las investigaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por financiamiento irregular de la política.

Previo a dictar la clase magistral “Gestión estratégica para una mejor persecución penal y protección a las víctimas” en el Campus Talca de la Casa de Estudios, Abbot recordó que dado que el tema no está entre las atribuciones de la Fiscalía, a ésta solo le cabe respetar la decisión del Servicios responsables de dichas materias.

“El Ministerio Público no puede llevar adelante investigaciones sin que exista de manera previa una denuncia, o una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. En consecuencia, si el SII ha resuelto no querellarse, simplemente no tenemos ninguna posibilidad de hacer investigación respecto a los delitos tributarios a que se refieren esas decisiones. Son facultades que no tenemos y por las que hay que estudiar cambios”, observó.

En este contexto, Abbott remarcó la necesidad de modernizar y actualizar muchos de los procesos que implica para la institución la tarea de administrar justicia.