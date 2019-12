Policial 04-12-2019

Fiscal Nacional: "no podemos señalar a todo el mundo porque estaríamos criminalizando un movimiento social que ha sido legítimo"

A más de 45 días del estallido social, que a la fecha ha dejado importantes daños a la infraestructura pública y privada, además de miles de detenidos y formalizados por diversos delitos en el contexto de las manifestaciones sociales, hoy el Fiscal Nacional detalló en qué van las investigaciones penales que lleva adelante el Ministerio Público y que buscan sancionar a los responsables de hechos como la quema de las estaciones de Metro, ataques a diferentes servicios públicos y múltiples saqueos a locales comerciales en todo Chile.

En entrevista con T13 Radio, el persecutor nacional dijo que: "Es impensable que hechos tan graves queden sin sanción y, en consecuencia, todos los aparatos del Estado debieran ponerse al servicio del reproche penal intenso a aquellas personas que han cometido actos especialmente violentos".

Respecto de la severidad que el Ministerio Público pueda solicitar en las sanciones a los responsables, Abbott señaló que es necesario determinar la gravedad y las consecuencias del delito que se comete. "Aquí no podemos señalar a todo el mundo, porque si no, lo que estaríamos haciendo es criminalizar un movimiento social que ha sido esencialmente legítimo, en cuanto no ha generado daños o perjuicios. Aquí hay un pequeño grupo de personas que cometen desmanes y que tienen una conducta mucho más agresiva, violenta, dañina y ellos son el foco de nuestra atención".