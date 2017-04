Crónica 30-04-2017

Fiscal nacional pide a sectores políticos no utilizar al sistema judicial en medio de batalla electoral

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, hizo un llamado a la clase política no utilizar al sistema judicial en medio de las campañas electorales. "En momentos en que la política sufre su peor desgaste, desacreditación y falta de confianza de parte de la ciudadanía, resulta desconcertante que se pretenda que el sistema judicial sea el que venga a resolver el problema de la confianza, como instrumento que dé garantía de blancura a la actuación de políticos, los partidos y sus relaciones con los sectores económicos", aseveró el Fiscal Nacional.

En tal mismo sentido, Jorge Abbott manifestó su preocupación por la seguidilla de querellas en casos de connotación pública, cuya fundamentación no se vincula con la persecución ni el reproche penal, sino con producir un efecto político. "La batalla electoral muchas veces nos está empujando a tener que tramitar querellas débilmente fundamentadas o que tienen un objetivo oblicuo. Eso no quita que tras estos hechos sí puedan haber serias faltas a la ética, a las normas y a la legislación que consagra una debida y esperada separación entre negocios, dinero, poder y política”.