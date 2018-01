Nacional 20-01-2018

Fiscal Nacional tras renuncia de Gajardo y Norambuena: "El Ministerio Público es más que dos fiscales"

Luego de que Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaran su renuncia a la Físcalia Oriente, el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott se refirió a la situación. "Si los fiscales no están de acuerdo con las decisiones que toman quienes tienen la atribución legal para tomarla y se sienten incómodos dentro de la institución, me parece muy legítimo que ellos renuncien“ dijo desde Coyhaique, donde se encuentra para participar en la cuenta pública del fiscal regional.

Abbott enfatizó que "el Ministerio Público es más que dos fiscales" y añadió que su salida "no debería alterar el funcionamiento de la entidad". El Fiscal Nacional también se refirió a la resolución de darle una salida alternativa al senador Ivan Moreira (UDI) y defendió la decisión tomada. "En el caso concreto de la decisión del fiscal Guerra en relación al senador Moreira, lo que ha hecho ha sido simplemente tomar un juicio de realidad frente a lo que puede significar a futuro el resultado de esa causa", dijo.