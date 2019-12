Policial 06-12-2019

Fiscal Nacional: “Vemos con preocupación que se trate de llevar a sede penal un conflicto que es social y político”

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, cuestionó hoy a quienes critican la labor que ha llevado adelante el Ministerio Público, en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron el pasado 18 de octubre. "Vemos con preocupación que se trate de llevar a sede penal un conflicto que es social y político, cuyos responsables no han sido capaces de solucionarlo", dijo esta mañana en una entrevista en radio Cooperativa.

Abbott respaldó con cifras la gestión de la Fiscalía, dando cuenta de que hasta el pasado 22 de noviembre más de 30 mil personas han pasado a controles de detención, otras 20 mil han sido formalizadas y más de dos mil imputados ingresaron a prisión preventiva.

El persecutor destacó el trabajo de las policías como organismo auxiliar del Ministerio Público y reconoció que han enfrentado dificultades. "Cuando usted se encuentra con 500 o 600 manifestantes y toma detenidos a 50, particularizar cada una de esas conductas es complejísimo. No es un problema de falta de capacidad de las policías, sino de la propia realidad. Por eso hoy estamos enfrentados a una situación muy compleja porque no se está levantando muy buena información, producto de la forma en la que ocurren los hechos", explicó.

Asimismo, dirigió sus críticas hacia quienes deslindan responsabilidades, acusando un mal actuar del sistema de justicia penal: "Aquí vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal, un conflicto que es de carácter social y político, cuyos responsables no han sido capaces de solucionarlo", afirmó.