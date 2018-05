Nacional 23-05-2018

Fiscal oriente por prontuario de detenido por crimen de La Reina: "Es el fracaso de ley de responsabilidad penal adolescente"

El fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, reaccionó con durezas esta mañana frente al homicidio en la comuna de La Reina donde un joven de 18 años, con amplio prontuario como menor de edad, fue detenido y es sindicado como el posible autor del homicidio. "La situación es particularmente grave, es uno de los delitos más graves que contempla nuestra legislación que es el robo con homicidio”, dijo Guerra, para luego centrarse en Ariel Mena, el detenido, y apuntar al fracaso de las políticas públicas destinadas a la rehabilitación.

"Respecto de su historial delictual, registra múltiples detenciones desde muy menor, registra 13 condenas, la mayoría de ellos, y este es un hecho bien especial, comienzan por hurtos, robos de menor entidad a domicilios que se encuentran abandonados o con moradores, pero sin causarle daño a las personas que se encuentran en su interior, y esos hechos se repiten durante toda su adolescencia", dijo en entrevista con Radio Universo. "Yo creo que lo que es digno de reflexionar es derechamente el fracaso que hemos tenido como sociedad en el sentido que no se han conseguido los objetivos que se propuso la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) dictada el año 2007", agregó. "La finalidad de la ley era promover la rehabilitación y la reinserción social con los menores que cometían delitos, tratando de reencausar su vida. Y aquí tenemos un caso que es emblemático de como, lejos de irse alejando del circuito delictual, se fue involucrando cada vez más terminando en esto que tenemos ahora, que probablemente va a tener su privación de libertad ya cumplido 18 años. Y en un caso que podríamos llamar no sé si perdido sea el término, pero de muy difícil recuperación", explicó Guerra. En esa línea, sostuvo que "eso tiene que ver con los instrumentos que generó la ley que si bien desde la perspectiva de las intenciones son bastante razonables (…) desde la perspectiva de la implementación o ejecución de los programas de reinserción social claramente no ha sido satisfactoria". "Tenemos incorporación muy temprana de jóvenes al delito y no estamos siendo capaces como sociedad de recuperarlos para hacer de ellos ciudadanos útiles al país", concluyó el fiscal.