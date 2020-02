Crónica 11-02-2020

Fiscal Oscar Salgado analiza la actualidad de los incendios forestales en el Maule

El abogado integra la Mesa de Investigación de Incendios Forestales, donde coordinadamente se trabaja entre diferentes instituciones para encontrar a los responsables de generar siniestros en sectores rurales y aplicar las sanciones que corresponda.





El fiscal preferente Oscar Salgado Garrido ha tenido la responsabilidad de llevar causas relevantes para la historia del Maule, como fue la caída del puente Loncomilla en 2004 o casos de delitos sexuales que es su espacialidad penal, sin embargo desde su juventud que es voluntario de bomberos, por tanto su liderazgo en la actual Mesa de Incendios Forestales da garantía de compromiso y pasión en el ejercicio de este nuevo desafío.



¿Cuál es la situación en el Maule respecto a la persecución por delitos de incendios forestales?

La Fiscalía regional del Maule ha estado trabajando en la investigación de incendios forestales desde 6 años antes de los mega incendios de 2017, tanto en aquellos siniestros accidentales como en los presuntamente intencionales. En este último año se ha producido un aumento en los incendios del orden del 40%.



¿Se ha podido determinar acciones concertadas para provocar incendios en la Región?

Cuesta determinar acciones concertadas debido a la falta de denuncias y por la escasa posibilidad de identificar a los causantes como autores, cómplices o encubridores de estos delitos, de tal manera que cuando hemos tenido personas detenidas han sido más bien por incendios de carácter accidental, por personas que han sido negligentes en el cuidado de las fuentes calóricas que han dado inicio a los incendios. Hoy día no hemos tenido claridad en que algunos incendios sospechosos hayan sido de carácter intencional.



En 2017 hubo muchas hipótesis respecto a la intencionalidad de los incendios, pero no se pudo probar una quema intencional. No se llegaron a hechos concluyentes de que personas o motoristas vistos, hayan sido los causantes de los incendios.



¿Cuáles son las penas que arriesga un infractor responsable de incendios?

Las penas por los delitos de carácter accidental son bastante bajas, son todas de presidio en su grado mínimo a máximo, es decir van de 61 días hasta 5 años. En los casos en que los daños sean a la misma propiedad del involucrado la ley ofrece salidas alternativas, y en el caso que afecten a terceros el Ministerio Público ofrece sanciones efectivas a los imputados.





¿Cómo se ha organizado la Fiscalía en la Región del Maule para tratar el tema de la persecución penal?

La Fiscalía ha trabajado desde un principio en la prevención con la Mesa de Incendios Forestales de Maule, que la integran la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Carabineros, PDI, CONAF, Bomberos y Superintendencia de Electricidad y Combustibles, coordinación que nos ha permitido vincularnos con otros organismos como el OS5 de Carabineros, la brigada de delitos medioambientales de la PDI, con Labocar, de tal manera que se realizan diversas pericias cuando hay incendios.



Todos los Fiscales de la Región han tenido algún tipo de capacitación, hay tres fiscales encargados de macro zonas por día que a su vez son apoyados por los fiscales de cada comuna. Hay dos fiscales preferentes designados por el Fiscal Regional Julio Contardo. Para la zona norte de la Región, es el fiscal Andrés Gaete y para la zona sur, el que habla, Oscar Salgado .



¿Cuál son los sectores más vulnerables de la Región ante eventuales delitos por incendios?

La Región del Maule hoy día ha sido afectada en distintos puntos como es la zona cordillerana de la comuna de San Clemente, hemos tenido incendios en la zona norte, Curicó, Teno y Romeral, en Pencahue también en sectores cercanos a la ruta 5 Sur, en la zona San Javier Constitución.



Curiosamente en la zona donde se produjo el incendio más grande de Chile, en el sector de Molco en Cauquenes, no se han producido incendios de grandes extensiones y eso ha sido sin duda por el aviso oportuno, las labores de prevención y el trabajo coordinado con Corma, CONAF y la Gobernación. De acuerdo a estadísticas 2019-2020 hay más incendios pero con menos afectación en el territorio.



¿Cómo califica usted el trabajo de la Fiscalía Regional del Maule en estos años a luz de los resultados?

Desde el punto de vista de la prevención se ha hecho un muy buen trabajo, en el sentido que ha habido una preocupación por fomentar la prevención, como también la coordinación entre los organismos que componen esta mesa de trabajo.



Teníamos la duda de que si nuestro trabajo era efectivo, apropiado, si era conocido, pero con ocasión de la conformación de equipos de trabajo en otras regiones, hemos sido vistos como una luz positiva, como un ejemplo de trabajo que encabeza esta Fiscalía desde hace varios años. Desde este punto de vista el resultado es positivo, no nos hemos quedado sólo en reuniones sino que en acciones de trabajo concretas.



¿Cómo ha sido el aporte de los distintos integrantes de esta mesa de trabajo?

A este equipo no nos pilló por sorpresa la coordinación porque veníamos trabajando con anterioridad a los mega incendios de 2017. Son varios los organismos que participan, todos nos colaboran de manera muy profesional y nosotros complementamos con la asesoría legal de la Fiscalía regional y los fiscales in situ o los fiscales preferentes.



¿Cuál es a su juicio el mayor desafío para frenar la ocurrencia de incendios forestales en la región y el país?

Los desafíos están planteados en esta Mesa para mejorar la coordinación de las instituciones, desde el primer bombero o brigadista que toma contacto con el siniestro a fin de que se pueda establecer la capacidad operativa del organismo técnico que apagará el incendio, hasta la posibilidad que haya una denuncia de intencionalidad con la finalidad que Carabineros o Investigaciones identifiquen a los responsables. Por otro lado, que la Fiscalía pueda llevar a juicio y demostrar al juez que hay personas responsable, poder formalizar y aplicar sanciones.