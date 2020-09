Policial 26-09-2020

Fiscal Regional: “Sólo tenemos 3 casos que están pendientes en investigación”



“Solo tenemos 3 casos pendientes de investigación”. Esta idea fue el concepto clave desde el cual, el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo, respondió a los cuestionamientos de una decena de familias de Linares, que mediante Cacerolazos y Velatones, se han manifestado en esta comuna y en ciudades aledañas, respecto de la necesidad de que se termine con la impunidad, planteados a través del movimiento ciudadano Justicia para Linares.

El Fiscal Contardo detalló que “del cúmulo de causas, sólo 3 de ellas se encuentran vigentes, en actual tramitación y con diligencias pendientes, sin autores formalizados: el caso de Ignacio Canales Hernández, fallecido de un disparo el 30 de agosto de 2019; el de Diego Vásquez Norambuena, de 19 años, quien el 8 de septiembre de 2019, fue atropellado en la ruta que une Linares con Panimávida; y el de Fabián Ignacio Muñoz Chavarría, menor muerto de 4 disparos en Abránquil, Yerbas Buenas, el 13 de mayo de 2017. Estos casos, se encuentran bajo la dirección de la Fiscal especializada en delitos violentos, Carmen Gloria Caamaño, para sus diligencias, se han conformado un equipo con personal de las Brigadas de Homicidio regionales, que se encuentran abocados al esclarecimiento de estos hechos. Y está nuestro compromiso de no escatimar esfuerzos para esclarecer estos hechos y dar respuesta a las familias que ya han sufrido suficiente con tan traumáticas pérdidas”.

Precisó que “de los casos que han sido injustificadamente cuestionados, no he recibido presentación o reclamo respecto del actuar de la Fiscalía”. Respecto de los otros casos, indicó que o ya cuentan con imputados, sentencias, algunos no son de la zona (como el de Viviana Montenegro), o pertenecen al antiguo sistema procesal penal.

“No veo interés político en los cuestionamientos a una fiscal y equipo de trabajo que ha realizado una labor que yo respaldo… pero cualquier interés que no sea compatible con el dolor legítimo de las familias o el de la Justicia, por cierto, no aparece justificado y le causa más daño a la situación por la que ellos pasan”, sentenció.

Las respuestas surgen, luego que vía redes sociales, medios de comunicación e, incluso, ante el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, familiares de estas personas fallecidas trágicamente, presentarán un documento con 16 casos considerados como pendientes o en los cuales quedó un sentimiento de impunidad, según quienes cuestionan las investigaciones de estas causas.