Nacional 16-05-2019

Fiscal Sergio Moya: Arias usaba investigaciones para ensalzar su imagen

El fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, aseguró en Cooperativa que una de las razones por las que denunció a Emiliano Arias es que usaba las investigaciones para "ensalzar su imagen y sacarle un provecho personal".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Moya indicó que no tiene porque sentirse "con o sin el respaldo del fiscal nacional, yo no soy un fiscal ni de Arias ni de nadie, yo soy un fiscal de la República, que cumple unas funciones y por eso denuncié al fiscal Emiliano Arias, porque él incurrió en diversas infracciones".

"Que hayan retirado de esta región la causa de los ministros, la causa de las iglesias, la causa del alcalde de Rancagua del Teatro Regional, la causa de las listas de espera, es algo que a mí me parece una medida absolutamente prudente y adecuada", planteó.

Moya añadió que "parte de lo que yo denuncio respecto del fiscal regional Emiliano Arias es que él hacía un uso personal de estas investigaciones para de alguna manera ensalzar su imagen y sacarle un provecho personal y ajeno a lo investigativo".