Opinión 11-09-2020

Fiscalía: atención de víctimas y testigos en pandemia



Habiendo pasado la mitad de este año, el COVID-19 registra a nivel mundial más de 13 millones de contagios, en nuestro país la cifra supera los 330 mil casos, ubicándonos dentro de aquellos países con un mayor nivel de contagios en relación a su cantidad de habitantes.

En un escenario de esta naturaleza, inédito en nuestro tiempo, la administración de justicia se enfrenta a un desafío mayor, que no le es ajeno al Ministerio Publico, como es asegurar el cumplimiento de la obligación constitucional de persecución penal, así como el apoyo y protección de Víctimas y Testigo. Esta tarea ha sido asumida como prioritaria desde el inicio de esta pandemia, hace ya varios meses.

Equilibrar el cumplimiento de estos deberes institucionales, con el resguardo de la salud e integridad, tanto de los fiscales y funcionarios que integran la institución, como de las ciudadanas y ciudadanos que requieren de sus servicios ha sido el gran desafío a enfrentar. Con este objetivo, el Ministerio Público y en particular la Fiscalía Regional del Maule han desplegado toda la tecnología disponible para atender presencialmente aquellos casos que por su gravedad o nivel de riesgo, son más urgentes, asegurando la continuidad de su atención por medio remotos para todas y todos sus demás usuarios.

De esta forma, por ejemplo, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia de forma online a través de los correos electrónicos dispuestos para estos fines, y que en nuestra región es: denunciasmaule@minpublico.cl; adjuntando al mismo Formulario que se puede descargar desde la página web del Ministerio Publico www.fiscaliadechile.cl; Con esta información podremos tomar conocimiento del delito denunciado e iniciar la investigación correspondiente para este caso, sin tener que incumplir con las recomendaciones de distanciamiento social.

Particular preocupación se ha puesto en situaciones de violencia en contra de la mujer y de los delitos sexuales que afectan a niñas, niños y adolescentes. En estos casos, la Fiscalía, con su Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos trabajando en coordinación con los fiscales a cargo de cada caso, han asegurado un contacto rápido y expedito a fin de evaluar la situación de riesgo en la que se puedan encontrar las víctimas, dado que en estos casos es más probable que el imputado pueda ser una persona de su círculo familiar o social más cercano. En este sentido, no solo se ha buscado asegurar la implementación de medidas de protección y apoyo psicológico las víctimas, sino que también la realización de diligencias urgentes que pudiesen requerir de la participación presencial de las o los afectados.



Puntualmente, en el caso de niños y adolescentes, se han realizado entrevistas investigativas videograbadas cuando la urgencia de la situación denunciada lo ha ameritado, asegurando el cumplimento de estrictas medidas de prevención, utilizando dependencias previamente sanitizadas y facilitado que aquellos que deben participar cuenten con todos los elementos de protección personal necesarios para resguardar su salud, como antiparras, mascarillas y guantes desechables.

De esta forma se proyecta poder avanzar en la persecución penal y en la protección de aquellas y aquellos que han sido vulnerados por un delito, a través de un trabajo conjunto entre ciudadanos y las instituciones que han asumido el deber de representarlos y protegerlos. De esta forma, esta Pandemia puede ser no solo un desafío a superar, sino que también una oportunidad para fortalecernos y mostrar lo mejor de nosotros mismos.





(Fiscal Regional, Julio Contardo)