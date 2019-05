Nacional 11-05-2019

Fiscalía completó la investigación del caso Catrillanca

Este viernes se realizó en el Juzgado de Collipulli la audiencia de cierre de la investigación por el asesinato de Camilo Catrillanca, atacado por carabineros que dispararon hacia el tractor en el que se trasladaba por un sector rural.

Las partes tienen 10 días para solicitar la reapertura de la indagatoria por diligencias que quedaron pendientes.

En caso que aquello no ocurra, la Fiscalía procederá a presentar la acusación formal en contra de siete ex funcionarios del GOPE de Carabineros que participaron en el procedimiento donde murió el comunero en octubre de 2018.

El fiscal del caso, Roberto Garrido, aseguró que las diligencias de esta investigación están agotadas.

"Se permitió ir asentando, a raíz de las diligencias, varios hechos, formular imputaciones no sólo a la persona directamente responsable de la muerte de la víctima, sino que a otras personas que tuvieron unas conductas de obstrucción de la investigación y hoy lo que comunicamos al tribunal es que la investigación está, desde nuestro punto de vista, agotada", aseguró el persecutor.

Garrido destacó que "existen argumentos suficientes para deducir la acusación. La Fiscalía cuenta con un plazo de 10 días para presentar este libelo y vamos a cumplir con este plazo, deduciendo la acusación correspondiente contra las personas que han sido formalizadas".