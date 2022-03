Nacional 05-03-2022

Fiscalía formalizará a ex funcionarios de Salud por fraude al fisco en contratación de residencia sanitaria

"Detectamos falta de lineamientos y control en contratos de residencias sanitarias, entre ellas, el caso de un ex jefe de DIVAP con el Hotel Clínico Spa: conflicto de interés y sin autorización sanitaria", se lee en una publicación de Twitter de la Contraloría General de la República, del 29 de enero del año pasado. El organismo fiscalizador aludía a los resultados de la auditoría realizada a la habilitación de infraestructura de salud de emergencia desarrollada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales para enfrentar la pandemia.

Y ese ex jefe de la Divap (División de Atención Primaria de esa repartición) que mencionaba es Orlando Andrés Durán Ponce, quien será formalizado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, en el contexto del contrato con Hotel Clínico SpA por $205 millones, suscrito en mayo de 2020. La repartición en la que trabajaba —según antecedentes reunidos en la indagatoria, que dirige el fiscal de Alta Complejidad Marcelo Carrasco, de la jurisdicción Centro Norte— era la encargada en esa época de la coordinación de las residencias sanitarias y el hotel identificado por la Contraloría habría tenido vinculación con el ex funcionario. A mediados de ese año la información sobre eventuales irregularidades en la contratación se habían hecho públicas. El propio subsecretario de la época, Arturo Zúñiga, confirmó —en uno de los reportes diarios sobre el covid-19— que había ordenado un sumario interno. El órgano contralor, por su parte, también había dispuesto una investigación administrativa. Poco después, el ministro de Salud, Enrique Paris, entregó la coordinación de las residencias sanitarias a otra repartición y anunció que el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se haría cargo. Los antecedentes disponibles sobre eventuales irregularidades fueron enviados por la cartera al Ministerio Público. Mismo contrato investigado, otros imputados El fiscal adjunto (s) Cristián Soto ingresó la solicitud de formalización contra Durán en el 7º Juzgado de Garantía y el tribunal fijó para el próximo 21 de marzo la audiencia de comunicación de cargos. También serán imputados ese día D Angelo Ignacio Sergio Iasalvatore Silva, quien al igual que Durán se desempeñó en la Divap, y Alexandra Andrea González Silva. Ambos enfrentarán los mismos delitos en el marco de ese contrato.