Policial 26-08-2020

Fiscalía formalizará por delito de femicidio a imputado que asesinó a carabinera en Linares



La confirmación de la calificación jurídica contra el imputado la realizó el Fiscal Regional del Maule en un punto de prensa,



A penas se confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de un auto, la mañana del pasado sábado en un motel de Linares, la fiscalía dispuso de diversas diligencias en el mismo lugar tras constituirse la fiscal jefe de la comuna Carola D`Agostini. Los antecedentes recopilados permitieron establecer en sólo minutos que el autor de la muerte de la Carabinera Norma Vásquez era Gary Valenzuela, quien finalmente fue detenido horas después en la comuna de Yumbel.



El Fiscal Regional Julio Contardo al realizar un nuevo punto de prensa, señaló que durante los tres días de ampliación de la detención solicitados al tribunal, el ente persecutor pudo reunir contundentes pruebas y evidencias, que finalmente serán presentadas este miércoles cuando se efectúe la formalización de cargos.



“La fiscalía ha hecho llegar nuestro pesar a la familia de Norma y ya la Unidad de Víctimas de la Fiscalía Regional tomó contacto con ellos a fin de apoyarlos y acompañarlos en este duro momento y otorgarles la oportuna información respecto de los pasos que daremos en este proceso. El día sábado, a penas tomamos conocimiento del hecho, la fiscal jefe de Linares se constituyó en el lugar a fin de dirigir la investigación y ordenar diversas diligencias que finalmente permitieron, en sólo horas, detener al imputado. Durante estos días se ha trabajo de forma muy ardua y muy rigurosa con la Brigada de Homicidios de la PDI a fin de reunir diversas evidencias que nos permitan aclarar, con la mayor precisión posible, la ocurrencia de los hechos que terminaron con la vida de la joven. Junto a la Fiscal Carola D`Agostini y de un equipo profesionales, hemos avanzado sin pausa a fin de preparar los antecedentes para la audiencia de formalización prevista para mañana, sin perjuicio de que la investigación –naturalmente- se extenderá más allá de la misma. En la audiencia, ante el juzgado de garantía de Linares, se formalizará por el delito de femicidio y durante la misma se darán a conocer los antecedentes recabados para sustentar tal imputación, a los que no me puedo referir en esta oportunidad. Sin duda, esta grave imputación exige la imposición de la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva. Pero si les puedo señalar que los esfuerzos de la fiscalía y de todos los organismos que han participado en esta investigación, como la PDI y el Servicio Médico Legal, no han cesado desde que se tomó conocimiento de este crimen y vamos a continuar en esa senda hasta lograr una acabada investigación”, afirmó el Fiscal Contardo.