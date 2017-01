Nacional 27-01-2017

Fiscalía indaga desde noviembre 150 incendios forestales y anuncia investigación por falsos rumores

El jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, aseguró que se ha formalizado a una veintena de persona de las cuales 10 están en prisión preventiva. Además reiteró que no se nombrará un fiscal exclusivo para investigar los siniestros de esta semana.



El fiscal nacional Jorge Abbott se refirió este miércoles a las investigaciones en curso por los incendios registrados en la zona centro sur del país, enfatizando que desde noviembre pasado a la fecha, el Ministerio Público indaga el origen de 150 siniestros a nivel nacional. "Llevamos 150 investigaciones de incendios que están actualmente vigentes, hay 26 personas que han sido formalizadas y hay diez personas en prisión preventiva", detalló. Asimismo, reiteró que no se designará un fiscal exclusivo para perseguir responsabilidades penales en este tipo de hechos por no existir un vínculo entre los siniestros, por lo que continuarán siendo indagados por los fiscales de las zonas afectadas. "La dirección de la investigación por un solo fiscal no le agrega valor alguno a las indagatorias. Por el contrario, pensamos que todo el trabajo que se ha hecho a nivel regional de coordinación entre el Ministerio Público y el resto de las instituciones del Estado" ha sido suficiente. Respecto a la información falsa que ha circulado por la redes sociales, Abbott dijo que "nos parece una irresponsabilidad que frente a hechos de esta naturaleza donde hay un gran dolor y tantas familias afectadas, se difundan mensajes de esta naturaleza que afectan mucho más y no contribuyen a lo que el país necesita". En esa misma línea, anunció que se abrirán investigaciones penales por estos mensajes "porque provocan alarma en la población", con el objetivo de reclamar responsabilidades respecto a los mismos.