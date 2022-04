Policial 02-04-2022

Fiscalía inició investigación por incendio en Laguna Verde: No descarta intencionalidad

El Ministerio Público de Valparaíso desarrolla las primeras diligencias en torno a una presunta intencionalidad detrás del incendio forestal "Obregón bajo", que desde el miércoles ha consumido 56,3 hectáreas en la localidad de Laguna Verde.



Si bien continúa la alerta roja, el siniestro se mantiene con baja intensidad tras jornadas bastante complejas en que al menos 33 viviendas resultaron dañadas en distintos niveles, por lo que es posible que este viernes se dé por controlada la emergencia.



Por ahora, la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis sobre su origen, aunque se habla de indicios de intencionalidad dado que el fuego inició en horas de la tarde, cuando quedaban pocas horas de luz para combatirlo desde el aire.



El fiscal de incendios para las provincias de Valparaíso y San Antonio, Osvaldo Ossandón, detalló que todos los siniestros de la zona "se están trabajando de acuerdo al protocolo establecido con Onemi, Conaf, O.S.5 de Carabineros y otros".



En esta jornada, la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medio Ambiente (Bidema) "está monitoreando la posibilidad de acceder y determinar cuál sería la presunta área de inicio para ver si es necesario ingresar con personal especializado, y O.S.5 está trabajando en el empadronamiento de las personas afectadas".



"Hasta el momento, de acuerdo a lo que me comunica Bidema -que está en el sitio del suceso-, no hay indicaciones respecto de la determinación exacta del área de inicio, o de la forma de ocurrencia, por lo tanto, estamos trabajando con todas las hipótesis", precisó el persecutor.