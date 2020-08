Nacional 01-08-2020

Fiscalía investiga a doctora penquista por fraude de seis mil millones de pesos a Fonasa

La Fiscalía Regional del Biobío abrió una investigación desformalizada contra la médico cirujano Paulina Carrasco Godoy, acusada a través de una querella interpuesta por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de cobrar fraudulentamente más de seis mil millones de pesos en los últimos meses de pandemia, por prestaciones en las que emitió bono, pero no habían pacientes.



Luis Brito, fiscal interno de Fonasa, señaló que "hace un par de semanas los sistemas de control interno de Fonasa detectaron comportamiento anómalos en relación con esta prestadora inscrita como médico, y procediéndose a la revisión de prestaciones emitidas, se detectó un cobro inusualmente alto por tratarse de una persona natural".

"Revisadas las emisiones, se detectó que estas no cumplían con la normativa, motivo por el cual pusimos una denuncia de inmediato ante el Ministerio Público acompañado también de una querella ante el tribunal competente", añadió.

Desde el Ministerio Público se indicó que "los hechos contenidos en las querellas dicen relación con defraudaciones al Fisco, que habría concretado la imputada haciendo uso del sistema de venta de bonos por parte de Fonasa, teniendo ella la calidad de prestadora y beneficiaria".

Para este efecto se dispuso la investigación a cargo de la fiscal anticorrupción María José Aguayo.

Colegio Médico manifestó preocupación

Desde el Colegio Médico en su capítulo regional Concepción-Arauco, el presidente doctor Germán Acuña, señaló que "vamos a dar el apoyo humano que corresponde a un colegiado que está en problemas, me parece es muy pronto para decir que la colega tiene problemas éticos o legales o que es culpable, para eso tenemos el tiempo de investigación que corresponda".

"Estamos preocupados por la doctora, por su situación y le prestamos el respaldo humano que a todo imputado en cualquier circunstancia merece mientras no se demuestre que ha cometido delito", añadió.

En tanto, Héctor Muñoz, seremi de Salud, expuso que "si se llega a comprobar un fraude de esas características de que cualquier profesional de salud compre un bono él mismo y después le pagan el total de la atención de prestación que no se realizó sería un hecho muy reprochable, lo condenamos completamente".

Segundo fraude

En las últimas horas Fonasa confirmó que interpuso otra querella contra un grupo de psicólogos penquistas, que a través del mismo mecanismo de obtener datos de personas para eventuales trabajos, emitieron bonos por 85 millones de pesos a pacientes que no tuvieron y presuntamente tampoco se enteraron del proceso.

Todo se da en medio de la pandemia, cuando se dieron alternativas a los doctores con un control menos riguroso del sistema para privilegiar el trabajo a distancia.