Crónica 10-03-2017

Fiscalía logra incorporar toda su prueba 5 de abril será juicio contra actuales y ex concejales de Curicó

Ayer, en el Tribunal de Garantía de Curicó, se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio por el delito de fraude al fisco, en contra de los concejales Mario Undurraga y Jaime Canales, sumándose a ellos sus ex colegas Nelson Trejos, Miguel Limardo, Leoncio Saavedra, Luis Rojas, Enrique Soto, Luis Trejos y Julieta Maureira, los dos últimos acusados además por el Ministerio Público por el delito de falsificación de uso de instrumento privado mercantil. A este grupo de personas se les unen los transportistas Jorge Vergara y Mikel Cruz acusados en calidad de cómplices.



Las once personas están relacionadas con diversos viajes que en su calidad de ediles de la municipalidad de Curicó realizaron a Argentina en el año 2013, dando cuenta de viáticos que no se ajustaron a la realidad y cuyo monto es cercano a los 3 millones ochocientos mil pesos.



Por estos hechos la fiscalía presentó un requerimiento en procedimiento simplificado atendiendo que existían circunstancias modificatorias que beneficiaban a los imputados y que por objetividad en la investigación el Ministerio Público está obligado a reconocer. Ello en definitiva implica la celebración de un juicio ante un juez de garantía.



“La audiencia de preparación de juicio oral tiene por objeto depurar la prueba que se va a presentar en juicio y en definitiva determinar que los medios a presentar son legales y válidos para ser analizados por un tribunal o por juzgado de garantía y toda nuestra prueba de la acusación o requerimiento, ya sea testimonial, documental, pericial y objetos materiales fueron aprobados por el tribunal para ser incorporado. Por lo tanto ese es un punto importante ya que demuestra que la investigación fue efectuada de forma lícita y no ha sido sujeto a una objeción legal por parte del tribunal”, afirmó el fiscal a cargo de la investigación Francisco Ávila.



De esta forma el tribunal fijó como fecha para la ejecución del juicio el día 5 de abril próximo a partir de las 08:30 horas.