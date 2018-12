Nacional 15-12-2018

Fiscalía Nacional Económica aprueba la venta del CDF a Turner tras un largo proceso

Finalmente y después de 358 días de espera, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio luz verde a la venta del CDF a la empresa Turner, pero con medidas de mitigación. A través de un comunicado, la FNE dio el visto bueno al proceso de traspaso que ya había sido aprobado por el Consejo de Presidentes el pasado 22 de diciembre.

"FNE aprueba con medidas en Fase 2 la operación de concentración entre CDF y Turner", informó el organismo dejando en claro que la luz verde al proceso queda sujeta al compromiso de los acuerdos adoptados. Cabe consignar que el Canal del Fútbol es de propiedad de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y Gestión de Televisión Limitada (GTV). Detalles de la aprobación "El pronunciamiento, que se produce antes del vencimiento del plazo legal (2 de enero próximo), se sustenta en que, tras el análisis llevado a cabo por la FNE, se concluyó que esta operación de concentración, sujeta a las medidas ofrecidas, no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia", indicó el organismo en el comunicado. En su análisis, la FNE indicó que "ambas empresas participan en Chile en las actividades de provisión mayorista de canales de televisión de pago, provisión minorista de servicios de televisión de pago, provisión de plataformas OTT (Over-The-Top), venta de espacios publicitarios en canales de televisión y la provisión de contenidos deportivos para canales de televisión abierta". En ese sentido, dado lo anterior que la Fiscalía Nacional Económica "no identificó mayores riesgos, dada la escasa relevancia de la participación de las partes y/o la existencia de múltiples competidores en dichos segmentos". En la nota, el ente persecutor informó que "la propuesta de las partes consiste en la suscripción de seis compromisos por un plazo de 15 años, que es la extensión de la licencia de los derechos de transmisión de los contenidos producidos por la ANFP y, por ende, el periodo en que los mismos quedarían bajo el control de la adquirente. Lo anterior, sin perjuicio de la incorporación de una cláusula de revisión que permite que las medidas puedan ser examinadas a futuro en circunstancias especiales".

Medidas de mitigación Dichas medidas responden a los distintos riesgos detectados por esta Fiscalía. En ese sentido, "en relación a la integración vertical, y para mitigar el riesgo de traspaso de información sensible, han ofrecido asumir la obligación de resguardar toda la información confidencial que se encuentre en su posesión y/o conocimiento, además del compromiso de suscribir cláusulas de confidencialidad en los contratos de licenciamiento del producto CDF y hacer suscribir a sus ejecutivos a cargo de ofrecer, negociar y vender el producto CDF, un acuerdo de confidencialidad con el mismo objeto". Asimismo -añadió la FNE- "para el riesgo de bloqueo total y parcial de insumos, las partes han ofrecido un compromiso de prohibición de negativa de venta, no discriminación arbitraria y un arbitraje para operar como mecanismo de solución de controversias ante falta de acuerdo con operadores de televisión de pago". Las medidas son: -Prohibición de ventas atadas y paquetizadas entre el producto CDF y los canales Turner. -Prohibición de negativa de venta a los cableoperadores que estén dispuestos a pagar por el contenido de CDF. -Obligación a someterse a un arbitraje a solicitud del cableoperador para la resolución de controversias en las negociaciones. -No discriminar arbitrariamente entre los distintos cableoperadores. -Mantener la confidencialidad de la información comercialmente sensible de los competidores de la entidad fusionada. -Inclusión de Chilevisión en los compromisos cuando se cumplan ciertas condiciones.