Policial 21-06-2018

Fiscalía Nacional Económica propone modificación estructural al mercado de los Notarios



La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó ayer el informe preliminar del Estudio de Mercado sobre Notarios que comenzó en julio del año pasado, donde plantea que la falta de competencia "es insuficiente".

El análisis revela que sólo 17 servicios concentran el 90% de la demanda notarial; que las personas tardan 1 hora y 13 minutos en realizar trámites notariales; que aquellos recinto que enfrentan mayor competencia tienen mejor calidad de servicio; que los aranceles vigentes no se cumplen y que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio son elevadas, llegando a los $14 millones mensuales, en promedio a nivel nacional, y a $24 millones en Santiago Centro.

Luego, se observaron tres ámbitos principales en que se generan obstáculos para el funcionamiento competitivo del mercado: las barreras legales de entrada para operar, una regulación muy restrictiva en relación a la conducta comercial de los notarios y una regulación muy detallada en cuanto a la forma en que deben proveerse los servicios.

Tomando en cuenta estos impedimentos, en el informe se realiza un cálculo de las rentas monopólicas, que se cifran en torno a los US$ 25 millones; las ineficiencias productivas, que son de aproximadamente US$ 80 millones; y los costos indirectos que se derivan del funcionamiento actual de las notarías, entre US$ 33 millones y US$ 44 millones. Por tanto, a nivel agregado se podría ahorrar entre US$ 138 y US$ 149 millones al año, o entre 88% y 95% de los ingresos del sistema notarial.