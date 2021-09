Crónica 25-09-2021

Fiscalía Regional y SernamEG suscriben en el Maule inédito convenio



Ambos organismos establecen un sistema de apoyo dirigido a fortalecer la seguridad y protección de las mujeres por medio de la intervención con hombres que ejercen violencia de pareja



El Fiscal Regional Julio Contardo Escobar y la Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Antonieta Morales Herrera, fueron los encargados de sellar el primer convenio de colaboración de alcance regional para establecer un sistema de apoyo a la figura de las salidas alternativas, como vía de solución de conflictos penales.

Para alcanzar este objetivo, los representantes de ambos servicios desarrollaron una serie de acercamientos previos con la intención de acordar la incorporación del Centro de Reeducación de Hombres al proyecto de la Comisión de Salidas Alternativas y Medicación de la Fiscalía Regional.

Esto permitirá dar una vía de solución y cumplimiento de la condición del imputado para ser derivado a un tratamiento psicosocial, en causas cuyo contexto sea de violencia intrafamiliar y la víctima sea una mujer pareja o ex pareja, al Centro de Reeducación de Hombres que ejercen violencia de pareja.

Al respecto, el Fiscal Regional Julio Contardo, destacó que el problema de la violencia intrafamiliar, de la agresión de las mujeres en el contexto de pareja es una realidad y el sistema de persecución penal no da solución a esta realidad.

“Hay que trabajar desde la perspectiva de asumir que esta es una problemática y una secuencia de violencia que hay que cortarla en algún minuto, con el apoyo respectivo, con los profesionales respectivos, entrar en los domicilios para solucionar este problema de violencia de raíz. No solo el sistema penal nos ofrece la posibilidad de perseguir penalmente y sancionar a los responsables de estos ilícitos, sino además nos da la posibilidad de salidas alternativas; es decir, someter a las personas a determinados tratamientos de tal manera de superar la situación de violencia, superar el conflicto, el delito y enfrentar una nueva vida para estas familias”.

La autoridad máxima regional del Ministerio Público concluyó que “son las mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencia de género en contexto de pareja o ex pareja: “La realidad es dura en ese sentido porque son los hombres los que mayormente ejercen la violencia al interior de las familias y este convenio está focalizado en esa realidad”, acotó.

En este mismo sentido, la Directora Regional de SernamEG Antonieta Morales explicó que este convenio es muy relevante para la institución y que marca un precedente a nivel nacional.

“Vamos a ser la primera región del país que trabaja con la Fiscalía y el Centro de Reeducación de Hombres, que es implementado por SernamEG desde hace once años, pero necesitamos que tome más fuerza por la importancia que tiene en la derivación y tratamiento psicosocial de hombres que ejercen violencia. Esto nos va a permitir en la alianza con la fiscalía que los tribunales puedan realizar mayor derivación para colocar a estos hombres en los tratamientos que van a estar siendo atendidos por el centro de Reeducación de Hombres. Necesitamos un cambio significativo para resguardar y seguir protegiendo a las mujeres”.

Antonieta Morales concluyó que, tras este convenio, la institución quiere ser un aporte y una contribución en este abordaje de violencia que “sin duda ve en escalada y tenemos que buscar todas las instancias para seguir haciéndole frente”, dijo.

En términos generales, el convenio firmado entre la Fiscalía Regional y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, está orientado a la intervención psicosocial reeducativa de hombres que ejercen violencia, en el contexto de relación de pareja o ex pareja. Lo que se requiere lograr es prevenir la ocurrencia de violencia contra las mujeres ejercida por el mismo imputado.

El Centro de Reeducación de Hombres que ejercen violencia de pareja busca entre sus objetivos propiciar entre los hombres atendidos procesos de responsabilización de su propia violencia y de las consecuencias de esta; además velar por la integridad, seguridad y protección de las mujeres que viven violencia y sus familias.