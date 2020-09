Nacional 12-09-2020

Fiscalizador de Conaf es herido tras sufrir "ataque con disparos" en procedimiento por corte de bosque nativo no autorizado



La Corporación Nacional Forestal (Conaf) denunció informó esta jornada que uno de sus fiscalizadores sufrió un "ataque con escopeta" cuando acudía a un procedimiento por corte no autorizado de bosque nativo en Talca, en la Región del Maule. El incidente, de acuerdo a organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, ocurrió el jueves en el sector Pangue Arriba s/n, comuna de San Rafael.



"Un ataque con escopeta de perdigones en contra de un fiscalizador de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Talca, se registró este jueves 10 de septiembre, cuando el funcionario concurría a realizar un procedimiento por una corta no autorizada de bosque nativo", informó. Añadió que "los hechos acontecieron en el sector Pangue Arriba s/n, comuna de San Rafael, mientras el afectado cumplía su labor de notificación de corta no autorizada de bosque nativo en el sector de Lo Beño (La Placeta), momento en que fue repelido con disparos". La Conaf señaló que el funcionario "salió herido del lugar, conduciendo la camioneta institucional hasta llegar a un control sanitario covid-19 en la ruta San Rafael y Pelarco, donde Carabineros de San Rafael lo asistieron y trasladaron al Hospital Regional de Talca. En el recinto asistencial la PDI tomó el caso, siendo entregados los antecedentes a la fiscalía regional". "La Corporación entregará todo su respaldo al trabajador en las acciones judiciales que correspondan", aseguró el organismo.