Opinión 14-07-2019

Flavio Torres – José Peña -Figuras del deporte linarense de antaño-

El conjunto de los Viejos Cracks está prestigiando nuestro fútbol. No puede decirse de otra manera al observar la brillante campaña que están cumpliendo en compromisos con cuadros de ciudades vecinas, y en forma destacada con el campeón local Prat.

Al ver al “once” de los viejitos en su match contra el “18 de Septiembre” de Talca, nos imaginábamos ver a una selección local; porque el scorer de 2 a 1 con que terminó el encuentro no fue de manera alguna un reflejo de lo que aconteció en la cancha. El cuadro local dominó abiertamente. En ciertos momentos el equipo de Talca se replegaba casi totalmente para impedir la caída de su valla, que a no mediar factores adversos, habría sufrido mayores contrastes.

Lo mejor del cuadro linarense fue su defensa. Figuras de la talla de Acevedo, Caniolao, Salazar, Torres y Mena, cumplieron una actuación acorde con su cartel. En general la zaga y la línea media eran poderosísimas, tanto así que en algunos momentos los veíamos colaborar con acierto en la delantera, lo que se corrobora con el hecho de que Salazar y Mena fueron los autores de los 2 tantos. Una lucida actuación le cupo al jugador Fuentes que reforzó la línea media de los “viejos”.

En la delantera se distinguió Roco. Talvez su juego demasiado individual le restó méritos a su actuación. Le colaboró muy bien en el segundo tiempo el insider de los militares, Martínez, no así Urrutia que le vimos un tanto fuera de forma.

Fue un partido que agradó a los espectadores. Debemos agradecerle a la directiva de los Viejos Cracks su afán por ofrecernos, a menudo, encuentros entreciudades. En este sentido, el hombre que merece los más cálidos aplausos es su incansable presidente y jugador FLAVIO TORRES. Él es quien más se sacrifica por vencer los escollos que siempre se presentan en encuentros de esta naturaleza.

Un hecho que nos agradó mucho fue la gran cooperación prestada al espectáculo por la Escuela Artillería. Su Director cedió gentilmente la banda y envió a presenciar el espectáculo a todo el contingente actual, con lo que ha demostrado su gran interés por las actividades deportivas.

Esperamos que el entusiasmo del Presidente y Directorio de los Viejos Cracks no sea momentáneo. Deben continuar luchando por conseguir lo que toda la afición espera: el resurgimiento definitivo de nuestro fútbol.

En cuanto al ciclismo, si hablamos de José Peña, es porque vuelve a ganar la prominente estrella linarense, ratificando su calidad de bueno.

Un pelotón de 30 pedaleros se puso en marcha, para iniciar la doble a Panimávida. Desde el primer instante José Peña, la prominente estrella del ciclismo linarense, ratifica su calidad de bueno. Al kilómetro de recorrido, tomó la punta y el control absoluto de la carrera; el fuerte tren que mantuvo durante todo el trayecto, descontroló a los demás participantes, los que vieron, alejarse desde el comienzo de la prueba, al puntero y ganador de ella, no pudiéndolo alcanzar por incapacidad de imprimir un tren verdaderamente endemoniado, única manera de poder acercarse al conquistador de nuevos laureles, que en cada momento se alejaba más.

Es así como los que vimos el desarrollo de este importante circuito, descontamos de antemano el triunfo de Peña, quedando la emoción de la carrera, al pelotón que seguía al puntero, no con miras de alcanzarlo, sino por disputarse los demás lugares de preferencia, que indiscutiblemente variaban de kilómetro a kilómetro, según el orden de los corredores.

La llegada a Panimávida, fue la siguiente. Peña, Sancho, Soto, Gutiérrez y Leiva, obteniendo premios que fueron donados por los vecinos de Panimávida.

Al regreso de la carrera, Sancho, Soto, Reynares, Leiva, Alquinta, Gutiérrez, RavanaI y Fuentealba, ninguno cedía terreno; todos venían en procura de un expectable lugar. A los pocos minutos del regreso, Soto, que había llegado tercero a Panimávida, abandonó la carrera por agotamiento, Alquinta y Gutiérrez que habían quedado rezagados, se ayudan, punteando el uno y el otro con fuertes embalajes, hasta dar alcance al pelotón. Al llegar a Linares, Sancho, Leiva, Alquinta, Gutiérrez y Reynares, dan el máximo de embalajes a sus bicicletas, resultando una emocionante llegada a la meta.

Revista “OLIMPIA”, felicita al Club ciclista Magallanes y le desea que siga con ese espíritu de organización que lo caracteriza ofreciendo nuevas carreras que enaltecen al club y sirven para revelar nuevas figuras, que darán después, categóricos triunfos a Linares. (Bibliografía: Revista Olimpia, N° 2, año 1)



Manuel Quevedo Méndez