Política 27-03-2018

Florcita Motuda fue increpado en Curicó por defender a Bolivia

El diputado del Partido Humanista (PH), Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda, vivió ayer un complejo episodio durante su visita a la Feria Libre de Curicó, cuando un grupo de locatarios lo comenzó a increpar por su postura de apoyo hacia la deman da marítima de Bolivia, llamándolo «antipatriota». Ante ello, el propio parlamentario comentó a Emol que «había algunas personas que de- cían que yo no era patriota y yo les dije: ‘bueno, en Chile hay dife

rentes creencias’. Yo no soy un patriotero, no creo en ese valor como valor máximo. Ellos tienen derecho a manifestarse, pero no a imponerme a mí su creencia, como yo no puedo imponerle a él mi creencia». Consultado sobre si la situación no pasó a mayores, como le ocurrió al ex candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, en Iquique durante la semana pasada, Alarcón indicó que «no, fueron gritos nada más. Gritaban y se iban, el objetivo que tenían era descargar esa vivencia interna cualquier motivo puede existir». «No tiene nada que ver con una funa tipo Kast, porque yo los tomaba y les decía, ‘ven para que conversemos’, y ninguno quería conversar. Al no querer conversar, no había un cotejo de ideas, había sencillamente un descargar, nada más. Personas totalmente inocentes», enfatizó el legislador del Frente Amplio. El también músico desestimó además sentirse incómodo con el rechazo que ha generado su posición sobre la aspiración boliviana