Nacional 13-12-2018

FNE aprueba compra de AquaChile por parte de Agrosuper: No se ven riesgos que podrían afectar a la competencia

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación de concentración, consistente en la adquisición de las acciones de Empresas AquaChile por parte de Agrosuper. Durante su investigación, la FNE analizó las distintas hipótesis plausibles de mercado relevante, concluyendo que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia, ya que no supera los umbrales de concentración establecidos en la Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración Horizontal para el mercado de ventas mayoristas.

Según consta en el análisis, las partes de la operación se encuentran activas en los segmentos de cultivo, cosecha, procesamiento, y distribución mayorista y minorista de salmónidos de las especies atlántico y pacífico. En lo que respecta al mercado minorista, se observó que AquaChile distribuye sus productos a través de tiendas de especialidad y que Agrosuper, en cambio, abastece al canal supermercadista. La Fiscalía descartó riesgos a la competencia en este segmento, debido a la escasa cercanía competitiva entre estos dos canales, por la existencia de diversas posibilidades de aprovisionamiento del canal minorista y por los bajos costos de instalación de una tienda de especialidad. A lo anterior se suma que la gran mayoría de los actores consultados durante la investigación no advirtieron la existencia de posibles efectos anticompetitivos derivados de la operación.

En agosto pasado, Agrosuper anunció la compra de su participación en Empresas AquaChile, de al menos un 67%, que será financiada en un 50% con capital y el otro 50% a través de créditos y/o bonos. Además, informó del acuerdo, que se materializará mediante una oferta pública de acciones, en la cual pagará US$0,73465856 por cada acción de la salmonera, valorizando el total de la empresa en US$850 millones.