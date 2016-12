Nacional 31-12-2016

FNE cierra investigación sobre colusión en mercado de los pañales por prescripción

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, defendió el actuar del organismo persecutor ya que "actuó conforme a las atribuciones que le confiere la ley

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) cerró hoy una investigación iniciada de oficio en noviembre de 2015 en relación con el mercado de pañales, concluyendo que no se desprenden de la misma elementos que permitan entablar una acción ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La investigación archivada concluye que los ejecutivos de Kimberly Clark y CMPC sostuvieron reuniones y contactos telefónicos esporádicos entre los años 2002 y 2009, cuyo objetivo habría sido alterar las condiciones de competencia del mercado de los pañales, por la vía de propiciar alzas de precios y, principalmente, de coordinar posicionamientos de precios entre sus productos. "La información recabada en las pesquisas dio cuenta de que estos hechos y sus eventuales efectos no se prolongaron más allá del año 2009, de manera tal que a la fecha de recepción de la misma por parte de la Fiscalía ya se encontraban prescritos y era improcedente, en apreciación de la Fiscalía, ejercer acciones legales", indicó la entidad persecutora. Añadió que "los antecedentes que dieron origen a esta investigación tienen su punto de partida en la investigación sobre la colusión del tissue, iniciada de oficio en diciembre de 2014, la que derivó en la presentación de un requerimiento en contra de las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa), actualmente en tramitación ante el TDLC". Separación de ambos casos La FNE explicó que la decisión de separar ambos asuntos se fundó en diversos factores, tales como que se trataba de mercados, empresas y períodos diferentes, la distinta entidad de la conducta detectada en uno y otro mercado, y la contundencia de la prueba existente respecto de cada uno de ellos. "La existencia de la investigación relacionada con el mercado de los pañales, así como las numerosas diligencias realizadas, se mantuvo bajo reserva, como todas las investigaciones sobre colusión que efectúa la FNE, en cumplimiento de su normativa", acotó. Entre las diligencias realizadas se cuentan solicitudes de información a las firmas investigadas y otros actores del mercado, tomas de declaraciones a ejecutivos de las empresas, análisis económicos, informes en derecho y cooperación con agencias internacionales, entre otras. FNE defiende indagación El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, dijo sobre la investigación llevada a cabo, que la FNE actuó conforme a las atribuciones que le confiere la ley. "Primero, iniciamos investigaciones de oficio y, luego, ejercimos las acciones correspondientes en el mercado del tissue. A la par, seguimos investigando el mercado de los pañales para determinar si, independiente de la fecha de los contactos, hubo efectos que permitiesen extender la prescripción, lo que hoy fundadamente podemos descartar", detalló. Para la FNE, "el cierre de esta investigación implica el fin de la arista de pañales a la luz de la libre competencia, sin perjuicio de eventuales acciones ante el TDLC por parte de particulares. En el caso de la colusión de los fabricantes de papel tissue, la institución continúa trabajando, con miras a lograr una condena ejemplificadora", concluyó.