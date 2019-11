Nacional 21-11-2019

FNE recomendó una reforma estructural al mercado de medicamentos

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó efectuar una reforma estructural al mercado de los medicamentos para aumentar la competencia y propiciar una rebaja en los precios de estos productos.

Así lo manifestó el organismo en un informe preliminar del estudio de mercado sobre los medicamentos dado a conocer este miércoles.

El documento es resultado de un trabajo que comenzó a desarrollar la FNE en abril de 2018 y que consistió en una revisión completa a la industria, abordando desde la producción a la venta de medicamentos, incluyendo a todos los actores relevantes y reguladores.

En el estudio la FNE detectó que 80 por ciento de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen alternativas bioequivalentes y que los laboratorios realizan inversiones superiores a 200 millones de dólares al año para promover sus marcas entre los médicos, quienes recetan tales productos a sus pacientes en vez de otras alternativas técnicamente equivalentes y más baratas.

"Los medicamentos son un bien de primera necesidad y es urgente adoptar medidas que permitan a la población acceder a ellos a un menor precio. Eso se logra mediante una regulación que promueva más competencia en este mercado", señaló el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

"Actualmente, el mercado de los medicamentos opera en Chile de la misma forma que cualquier otro mercado de consumo masivo en que se compite por marcas, como los automóviles, el vestuario o los celulares, por ejemplo, y esto se debe a que la política de bioequivalencia no ha sido efectiva", indicó Riesco.

Por ello, la FNE recomendó 14 medidas en línea con la profundización la política de bioequivalencia, crear un sistema único nacional en el cual los médicos deban obligatoriamente prescribir medicamentos según su denominación común internacional, y no por marca, y obligar a las farmacias a dispensar el medicamento más barato, estableciéndoseles además un cobro fijo por dispensar los medicamentos. Ello debería ir asociado a un reforzamiento sustancial del Instituto de Salud Pública (ISP) y/o de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED).

Con la implementación de las medidas propuestas, la FNE estima en forma conservadora que se puede lograr un ahorro de entre 20 y 40 por ciento en promedio en el precio de los medicamentos que se vendan en farmacias y que tengan alternativas bioequivalentes.