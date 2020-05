Nacional 30-05-2020

FNE visó la compra de Cornershop por parte de Uber



La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó sin condiciones la compra de Cornershop por parte de la multinacional Uber, luego de una investigación iniciada en diciembre de 2019.

Cornershop es una plataforma digital, creada por ingenieros chilenos, que provee servicios de compra online y entrega a domicilio de bienes, principalmente de supermercados.

De acuerdo a un comunicado, la FNE llegó al convencimiento de que la operación "no reduce sustancialmente la competencia y, en consecuencia, no puede afectar negativamente, en términos de acceso, precio, cantidad o calidad, las condiciones de uso de las plataformas de servicios de última milla de supermercados y en los otros mercados en los que participan las partes en Chile".

La investigación se desarrolló en dos etapas, durante la primera, que se extendió por 30 días de acuerdo al plazo legal, fueron recopilados antecedentes que permitieron identificar, en forma preliminar, que la operación podía generar riesgos sustanciales para la competencia.

Estos riesgos consistían principalmente en la eliminación de un potencial competidor, dados los intentos de Uber de entrar al comercio electrónico de supermercados, el cual es liderado ampliamente por Cornershop en la actualidad. Esto finalmente se descartó, ya que los supermercados se encontrarían actualmente potenciando fuertemente el desarrollo del comercio electrónico.

Otro riesgo se refería a la venta conjunta de productos con fines anticompetitivos, como descuentos por utilizar conjuntamente Uber Eats y Cornershop, por ejemplo, lo que podría haber entorpecido las condiciones competitivas de sus competidores. Sin embargo, esto también fue descartado, pues no sería una estrategia rentable, y porque los competidores de Cornershop podrían responder con ofertas similares.

Segunda fase

A la luz de estos antecedentes, la FNE amplió la investigación a una segunda fase por el plazo legal máximo de 90 días con el objeto de analizar en profundidad el mercado, los efectos de la operación y las eficiencias que pudieren presentar las partes.

Para ello, la Fiscalía llevó a cabo diversas diligencias y reunió antecedentes adicionales, con especial énfasis en documentos internos, planes comerciales de terceros y el comportamiento de los usuarios de plataformas de intermediación. Esto último se obtuvo a partir de una encuesta realizada directamente por la FNE a consumidores.