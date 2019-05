Crónica 16-05-2019

Fomentar un mercado laboral más inclusivo: Qué significa la iniciativa de modernización de la jornada laboral para personas con discapacidad

Recientemente, se presentó el proyecto de ley de modernización laboral para la conciliación del trabajo, la familia y la inclusión. Así, la iniciativa busca que los trabajadores puedan adaptar su jornada laboral a sus distintas realidades. Este es el segundo proyecto en el marco de la Reforma Laboral, tras la modernización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).



En la actualidad, la regulación del Código del Trabajo dicta que la jornada laboral no puede exceder de 45 horas semanales, ni tampoco distribuirse en más de 6 ni menos de 5 días. Las excepciones se aplican sólo al sector minero y a los pactos de adaptabilidad (los que se acuerdan con sindicatos).



Los nuevos cambios introducidos por este proyecto incluyen la posibilidad de cambiar la jornada laboral de 45 horas semanales por una de 180 mensuales, distribuidas por el empleado; también la posibilidad de distribuir las horas en no menos de 4 días ni más de 6 días; convenir horario alternativo de entrada y salida del lugar de trabajo o compensar las horas extra con más días de vacaciones.



Todas estas medidas tienen por objetivo fomentar un mercado laboral más inclusivo, con más respeto y dignidad para las personas. Es por esto que se establecen una serie de medidas destinadas a promover la participación femenina, así como también facilitar la participación de los adultos mayores y de las personas con discapacidad.



Sobre este último punto hizo referencia Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad.

“Este proyecto, que permitiría flexibilizar la jornada laboral, facilitaría, a su vez, que las personas en situación de discapacidad puedan movilizarse usando el transporte público en un horario que no es el horario punta, por lo que podrían hacer uso de los espacios preferentes o exclusivos, como asientos, entre otros, sin dificultad y sin tener que estar transitando en un bus o vagón de metro que está repleto”, argumentó Poblete, dejando en claro además, las complicaciones que viven diariamente los individuos discapacitados al momento de trasladarse.