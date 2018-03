Social 01-03-2018

Fonasa: Desde mañana se podrá comprar bonos en consultas del sector privado

Así lo anunció la ministra de Salud, Carmen Castillo, desde mañana los afiliados a Fonasa podrán acceder a la compra de bonos en las consultas en que serán atendidos. El paciente con su huella digital pueden retirar el documento y pagar el diferencial que corresponda en el centro médico y no tendrá que ir a las oficinas de Fonasa. La ministra aclaró que el cambio hasta el momento es para el sector privado pero señaló que "Fonasa ha cumplido un rol importante en la elaboración de registros que permitan mejorar la forma de pago de nuestros establecimientos". El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, dijo que esta iniciativa ayuda a "facilitar la compra sobre todo para los adultos mayores". "Es una tremenda ganancia para el país que tengamos un sistema modernizado y permita un mejor acceso a las personas no tener que ir a una oficina a un lugar distinto donde se atienden", dijo el subsecretario. Sobre las personas que no tienen huella legible, dijo que en aquellos casos hay otros mecanismos para que los pacientes puedan retirar el bono.