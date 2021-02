Política 13-02-2021

Fonasa libera lista con casi 11 mil empleadores morosos en el pago de cotizaciones a trabajadores







El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) informó que liberó un listado con más de 10.900 empleadores que conforman la lista de deudores previsionales.

De acuerdo a la normativa laboral y previsional vigente, detalló Fonasa, “las instituciones cotizantes deben publicar periódicamente a los empleadores morosos en el Boletín de Infractores Laborales y Previsionales de la Dirección del Trabajo”.

Lo anterior, explicó el organismo, es una medida que busca “velar por el pago oportuno y la recuperación de las cotizaciones adeudadas en el menor tiempo posible, con el propósito de hacer más eficiente la recaudación y distribución de los recursos para el sector salud”.

Se trata de 10.905 empleadores morosos que mantienen deudas previsionales acumuladas durante el periodo de febrero de 2016 a septiembre 2019.

“Esto le significa al Seguro Público más de $41 mil millones por recaudar”, señaló Fonasa.



Fonasa aclaró que en caso de que la deuda se encuentre pagada o la misma no corresponda, la empresa o empleador debe remitir los antecedentes de respaldo al correo boletinlaboral@fonasa.cl, procurando que el tamaño del correo no exceda los 5MB.

“Una vez recibidos los antecedentes, le notificaremos por el mismo medio, la resolución”, agregó.

Ahora bien, para el caso de los empleadores que aparezcan en el boletín y no hayan pagado, deben pagar la totalidad de la deuda en el recaudador electrónico Previred y notificar el pago al correo electrónico boletinlaboral@fonasa.cl.

“Posteriormente, le enviaremos un certificado a su correo electrónico, con el cual el empleador podrá presentarse ante la Dirección del Trabajo (a su proveedor Equifax), para solicitar su salida o baja de este boletín”, finalizó Fonasa.