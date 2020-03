Crónica 19-03-2020

Fonasa solicita a usuarios preferir servicios en línea



Desde www.fonasa.cl se pueden realizar de manera remota más de 30 trámites, ya sea para beneficiarios, prestadores y empleadores.



Como parte de las medidas para ayudar a detener la propagación del COVID-19, la institución recomienda a sus beneficiarios, prestadores de salud y empleadores, preferir la realización de trámites vía web.



Un llamado a la ciudadanía a no acudir a sucursales mientras no sea estrictamente necesario, para así evitar el contacto físico con otras personas, formuló este miércoles el Director Nacional de Fonasa, Marcelo Mosso, como parte de las medidas para proteger a funcionarios, usuarios y ayudar a frenar la propagación del COVID-19.



“Que no sean las personas que están en los grupos de riesgo las que concurran a las oficinas, aquí tenemos que tratar de hacer entre todos una cultura de cuidarnos, es la única forma en que vamos a poder hacerle frente”, señaló en relación a la pandemia el titular de Fonasa, institución que como alternativa dispone de varios canales de atención no presenciales –web, call center y redes sociales - así como una amplia oferta de servicios en línea para beneficiarios, prestadores de salud y empleadores.



“No es necesario recurrir a nuestras oficinas”, subrayó Marcelo Mosso.



A través del sitio web fonasa.cl, las personas interesadas pueden tramitar su afiliación al seguro público de salud e inscribirse en el establecimiento de atención primaria de salud, comprar bonos para consulta médica con prestadores en convenio, valorizar programas, obtener certificados de cotizaciones, etc. Considerando la contingencia, FONASA mantendrá habilitado el acceso a los servicios mediante el número de rut más el número de serie o documento, así quienes no hayan obtenido aún su “Clave Única” no tendrán impedimento para hacer sus trámites.



También se puede pagar Bono consulta en CajaVecina, Sencillito y Multicaja.



Cabe señalar que profesionales de la salud que atienden por Fonasa, así como empleadores, tienen también a su disposición en la web las herramientas y servicios necesarios para su quehacer.



Los canales de atención no presenciales de FONASA están al alcance de todos los beneficiarios, cotizantes y no cotizantes, sin importar en qué tramo estén clasificados. Además del sitio web, las personas que requieran orientación pueden contactarse a través de @AyudaFonasa y call center 6003603000