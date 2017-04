Opinión 06-04-2017

Fondo Bibiográfico “Valentín Letelier” en Liceo de Linares es financiado por Fondart y Ley Sep



• En el Liceo “Valentín Letelier” fue creado este Fondo destinado a rescatar y puesta en valor de las “joyas bibliográficas” que posee, respaldado por la Dirección Regional del Consejo de la Cultura y Artes, la Universidad Católica y la Villa Cultural Huilquilemu.

• Valentín Letelier Madariaga, nació en esta ciudad y sus restos mortales descansan en una cripta en su frontis, lugar donde estuvo su casa paterna, con la inscripción de “Padre de la Educación”. ¡Es bueno recordarlo!.

El martes, 28 de marzo pasado, con numerosa asistencia se efectuó en el Liceo con este nombre, la ceremonia en que fue creado el Fondo Bibliográfico “Valentín Letelier”, con financiamiento Fondart y Ley Sep (17 millones de pesos), el que sin lugar a dudas se constituirá en un valioso aporte cultural para Linares y la Región, reforzando la memoria de este eminente hombre público, calificado como el “Sabio de América”, al recuperarse el patrimonio bibliográfico que posee su Biblioteca.

Su Curriculum es impresionante. Abogado, educador, político, filósofo, sociólogo, periodista, diplomático, Profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y Rector de ella en dos períodos, parlamentario, escritor y Fiscal de Cuentas del Estado (organismo antecesor de la Contraloría General de la República).

Sobresalía por su inteligencia, lucidez de pensamiento, oratoria y visión de futuro, que sus contemporáneos, especialmente sus alumnos lo distinguían de poseer un “cerebro de oro”.





Sus orígenes

Descendiente del marino y comerciante francés Tomás L”Hotelier, afincado en Constitución, donde formó familia, cuyos descendientes se esparcieron por varias ciudades de la zona central, entre ellas Linares, con el apellido Letelier.

Nació en esta ciudad el 16 diciembre de 1852 y falleció en Santiago el 20 de julio de 1919 (67 años). Sus restos fueron velados en el Salón de Honor de la U. de Chile. Su deceso fue motivo de hondo pesar y sus funerales una masiva demostración de reconocimiento por altas autoridades de gobierno, el parlamento, universidades, intelectuales, profesorado, ex - alumnos universitarios, profesionales y del radicalismo, de lo cual dejó constancia la prensa de la época.

Contrajo matrimonio con la distinguida dama de Copiapó Beatriz Matta, hija del Poeta y Diplomático Guillermo Matta, con quien tuvo una hija Beatriz, de gran hermosura. Sus contemporáneos comentaban, “que su hija era su mejor obra”.

Fue Rector de la Universidad de Chile, en dos períodos (1906 a 1913), cargo al cual fue elegido por su prestigio y valía intelectual, efectuando en esa casa de estudios superiores una profunda reforma (1909), desarrollando la investigación y extensión universitaria, como una forma de abrirla hacia la sociedad, ganando ella un sólida prestigio tanto en el país como en América. Promovió la formación de la Federación de Estudiantes, que se ha mantenido en el tiempo y ha sido cuna de los líderes políticos y sociales del país.

Sus obra

Larga es la lista de sus libros, siendo el primero “La Tiranía y la Revolución” (1891) analizando las causas de la revolución de ese año e instaba a restablecer la normalidad y siendo opositor al Presidente Balmaceda. Entre ellas está la “Filosofía de la Educación” (1892) donde se refiere a la existencia de una educación pública, laica y gratuita y al Estado Docente y que con el tiempo fue la base del sistema educacional chileno. La última, escrita el año de su fallecimiento, fue “Génesis del Derecho y de las instituciones Civiles Fundamentales” (1919).

La Memoria para optar al título de Abogado versó sobre “El Poder Municipal o la Descentralización Administrativa” (1875), proponiendo crear la Comuna Autónoma, preconizando su autono- mía y de las provincias. Sus ideas se plasmaron en la Ley Orgánica de las Municipalidades de 1891 y fueron adoptadas por varios países de América.

Tuvo la misión de recopilar las Actas del Congreso Nacional entre 1811 a 1845, publicadas en 1886 a 1908, empastadas en 37 tomos. De ello se dejó la siguiente constancia: “que nadie, aparte de Letelier, habría sido capaz de realizar tan magna empresa, pues se habría requerido para ello de otro Andrés Bello”.

Ideas avanzadas

Sus ideas y doctrinas transformaron la educación y la sociedad chilena e influyeron poderosamente en la legislación y sobre el rol que el Estado asumió a finales del siglo XIX y en el XX, promoviendo el progreso, muchas de las cuales están vigentes y en cuyas discusiones tuvo opositores, a los cuales enfrentó con su pluma culta y sólida, a través de la prensa, ganándose prestigio y adeptos.

En 1874 se declara partidario del Estado Laico, cuando en Chile se discutía sobre las “cuestiones teológicas” y abogaba por el Estado Docente, cuyas tesis se concretaron en diversas legislaciones y en 1925 con la Constitución Política, con la Separación de la Iglesia del Estado y se reconocía que la “Educación era una atención preferente del Estado”.

Fue el autor del precepto de “Gobernar es Educar”, que fundamentó ante el Presidente José Manuel Balmaceda, en su discurso en la Universidad de Chile en un Acto de entrega de Títulos, que significó posteriormente en la creación del Instituto Pedagógico (hoy Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación) y que más tarde, el Presidente Pedro Aguirre Cerda, lo hiciera suyo en su gestión de gobierno y en la reforma educacional que inició.

Para su tiempo fue un personaje polémico, por lo avanzado de sus tesis, principios racionalistas y adhesión hacia el positivismo.

En 1906 en la Convención del Partido Radical triunfó su tesis del Socialismo Democrático, abogando por la “causa de los pobres”, que le significó a esta colectividad llegar a convertirse en la primera fuerza política, crear la clase media, industrializar el país (CORFO) y elegir a tres presidentes consecutivos. Fue partidario de una “legislación social”, del sistema democrático, de respetar la propiedad privada, la evolución y contrario a la lucha de clases.

Perpetua memoria

Con su nombre distintivo se han designado Liceos en Santiago y en Linares y una de las principales avenidas de su ciudad natal. En Valparaíso una Radio F.M. En Cauquenes la Logia. La U. de Chile instituyó la “Medalla a la Excelencia Académica Universitaria” y la Gran Logia de Chile la “Medalla al Mérito Docente”, para los profesores meritorios del país, que anualmente se otorga.

Fue el Historiador Jaime González Colville, quien se preocupó de traer a Linares sus restos mortales, con motivo del Bicentenario de la ciudad (mayo 1994), que están en una cripta, en el frontis del Liceo que lleva su nombre e instituido como tal, bajo la Alcaldía de Rodrigo Hermosilla Gatica.

En el Museo está un original del libro “Filosofía de la Educación” y su Mandil Masónico, donados por su familia. Este Fondo Bibliográfico en Linares se suma a su perpetua memoria ¡Don Valentín no ha sido olvidado y es un mérito no menor!.

(N. del A. Diccionario Biográfico de Chile, Monografía “Valentín Letelier” de Jaime González Colville (1999), Revista “Linares” (1952) de Julio Chacón del Campo por el Centenario de su nacimiento y archivo personal).

Raúl Balboa Ibáñez

Leyenda de Foto:

Directora del Liceo Isabel Rodríguez Pincheira y representante del Centro Cultural Huiquilemu, destacaron en la ceremonia este trascendental Proyecto Bibliográfico para Linaresy Región. (Foto Archivo “El Heraldo”).