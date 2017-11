Opinión 08-11-2017

Fondo Bibliográfico del Liceo “Valentín Letelier” rescata valiosas obras, dándoles valor

• Proyecto se inauguró el 20 de diciembre del 2016 y partió el 22 de marzo del 2017. A fines de diciembre habrá una ceremonia de su término y abierto hacia la comunidad. Su costo total es de $17.658.563 de los cuales el FONDART aportó $ 13.553.063 y el resto por el Centro de Padres y otros aportes.

• Se rescataron libros considerados “joyas bibliográficas” que por años se conservaban en sus estanterías.

La Directora del Liceo “Valentín Letelier” Sra. Isabel Rodríguez tuvo la gentileza de invitar, a la ceremonia inaugural de este Proyecto (20 diciembre del 2016) a Fernando Cáceres y a mí, con el antecedente de haber sido Bibliotecarios de este plantel educacional, informando a la numerosa asistencia sobre sus objetivos y finalidades, calificándolo pionero y de un alto valor patrimonial cultural.

Me interesé por su destino y tuve la grata sorpresa de verificar su avance, visitándolo y siendo acompañado por el Profesor Jaime Gatica, quien me proporcionó los antecedentes del caso, que motivan esta Columna, por ser un tema novedoso que realiza el Liceo más antiguo de Linares, siendo un eslabón más en su prestigiosa trayectoria académica y cultural.

Su origen

Fue la inquietud del Profesorado de este Liceo Bicentenario, quienes plantearon a la Rectoría la necesidad de recuperar libros ----algunos con más de 100 años---para ser utilizados por historiadores, académicos, estudiantes y público en general, que desee consultar este tipo de obras, consideradas “joyas bibliográficas”, por su antigüedad y recuperarlas para su preservación, me informa mi acompañante.

Agrega que dicha inquietud fue acogida por la Directora Isabel Rodríguez y Jefe de UTP Erika Campos, quienes lideraron este Proyecto, efectuando las consultas y gestiones ante las autoridades comunales, encontrando acogida.

Se elaboró un plan de trabajo, con las primeras reuniones y coordinación, para postularlo la FONDART, a través de la Personalidad Jurídica del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo. En su postulación se tuvo la asesoría de la Bibliotecóloga Ana María González y del Director de la “Villa Cultural Huiquilemu”, Horacio Hernández, logrando éxito en sus gestiones y siendo aprobado los recursos para su financiamiento por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región del Maule, por la Municipalidad de Linares y la Universidad Católica del Maule.

Desarrollo del Proyecto

Para un proyecto de esta envergadura se contrató personal especializado, adquirido mobiliario (para resguardar el material bibliográfico) y se construyó una infraestructura nueva y funcional, donde se ha trabajado durante el 2017. Según la Directora del Liceo Isabel Rodríguez, el 20 de diciembre de este año será su inauguración y apertura al público, para lo cual se cursarán las invitaciones de rigor.

Supervisor general ha sido Horacio Hernández. En el proceso de restauración Katina Vivanco y María Gabriela Aliaga y el diseño por Luz María Gutiérrez; el ingreso de la información al programa de la Biblioteca, Carmina Zorrilla; la catalogación por la Bibliotecóloga Ana María González y las fotografías a cargo de Martín Zurita y Jaime Gatica.

Alumnos del Liceo han participado y colaborado como “Agentes Patrimoniales”, en la restauración de los textos. Ellos se han sorprendido por la cantidad de libros antiguos que han sido rescatados y han entendido que su aporte es valioso para su Liceo y la comunidad en general, pues este Fondo marcará un hito cultural en Linares.



Ubicación de la Biblioteca

Ella se ubica en la antigua terraza del Liceo, con vista hacia la Avda. Valentín Letelier, ocupando una superficie de 56 metros cuadrados y se anexó una sala de clases. Se acondicionó un salón especial para los libros y se remodeló para brindar confort a los usuarios, que deseen consultar este Fondo.

Se han logrado rescatar más de 2000 obras y se desea realizar un segundo proyecto, ya que por el proceso de descarte han aparecido nuevos textos patrimoniales, cuya cifra no es menor.

En esta primera etapa no fueron digitalizados los textos, pero no se descarta esta posibilidad, para convertirla en una Biblioteca Digital, tal como se estila en la modernidad de estos centros de investigación y estudio.

Mi opinión

Trabajé en este Liceo entre 1959 a 1969 y en los tres primeros años, fui Bibliotecario (en las dependencias de la hoy Sala de Computación), cuya Biblioteca se denomina “Valentín Letelier” y en su interior estaba la fotografía de este ilustre linarense (donada por su familia) y en su frontis hacia el jardín, la plancha con su nombre. Posteriormente asumí como Profesor de la Escuela Anexa y como Bibliotecario quedó Hernán Troncoso Leiva (fallecido).

Recorrí parte del Liceo, cuyo edificio con más de 60 años, se conserva en muy buen estado (construido bajo el Gobierno del Presidente Gabriel González Videla), siendo su Ministro de OO.PP Ernesto Merino Segura (ex – alumno), con aires de modernidad y varias mejoras en su infraestructura y lo que es relevante, guarda los restos de Valentín Letelier Madariaga, en una cripta en su frontis, con su nombre institucional.

Este Fondo Bibliográfico le dará un nuevo status, al preservar y rescatar un valioso patrimonio cultural, que estaba perdido y olvidado en sus estanterías.

Recién asumido el Rector Gerardo Aravena Rivas, Profesor de Estado en Castellano y Filosofía, visitó la Biblioteca y recorrió todos los estantes. Al llegar al lugar donde estaban los libros que hoy se rescatan, me dijo ellos son “joyas bibliográficas”, cuídelas y por ningún motivo las diera de “baja en el inventario”, que significara deshacer por “obsoletas”, pues habían voces en este sentido (Don Gerardo fue visionario).

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de Fotos:

1. Alumnos del liceo convertidos en “agentes patrimoniales”, en el proceso de rescate de libros antiguos de la biblioteca.

2. (De izquierda a derecha) Jaime Gatica, coordinador bibliotecaCRA; Ana María González, Coordinadora del Proyecto Bibliográfico; Isabel Rodríguez, Directora del Liceo; Erika Campos, Jefa de UTP del Liceo y Horacio Hernández, Supervisor General del Proyecto.