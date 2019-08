Social 11-08-2019

Fondo de Desarrollo de Negocios de Sercotec certificó 19 empresarios en provincia de Linares

El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, certificó a 19 micro y pequeñas empresas de la provincia de Linares con inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos como beneficiarios del Fondo de Desarrollo de Negocios CRECE.

En esta oportunidad, la dirección regional de Sercotec asignó $126.674.879 los que fueron distribuidos entre los ganadores, quienes pasaron con éxito las diversas etapas establecidas.

Una de las beneficiarias con este subsidio es María Inés Fuentes, esta empresaria de Linares espera “invertir en una panadería y pastelería, la que estará ubicada a un costado de su actual negocio en Villa Doña Florencia. Me va a ayudar a consolidar mi negocio que a pesar de llevar poco tiempo funcionando, hemos visto con mucha alegría que ha tenido una gran recepción en los vecinos”.

Quienes resultaron favorecidos con estos recursos Sercotec, recibirán un monto de hasta 6 millones de pesos.

Los recursos fueron entregados a empresarios de diferentes comunas de la provincia de Linares, como es el caso de Gabriel Diez, de Comercial Diez y Moreno Ltda., en Parral; quien dijo haber sabido de la apertura del concurso por internet “y una vez hechas las consultas se reunieron los antecedentes y la asesoría recibida me facilitó enormemente poder levantar la información. Espero poder invertir en una maquinaria que me permitirá atraer nuevos clientes”.

El directos regional de Sercotec Gerardo Castillo, indicó que “se trata de beneficiarios solamente de la provincia de Linares cuyas empresas se han ido consolidando, y ahora podrán invertir en maquinaria, infraestructura, algún activo o capital para su trabajo. Es un fondo muy flexible y abarca variados rubros.”

El director del Servicio Técnico acotó que “junto con desearles el mayor de los éxitos esperamos que este subsidio también signifique más fuentes de empleo, y aporte a la dinamización del comercio local en Linares”.

El Fondo Crece es un subsidio no reembolsable de Sercotec que apoya la implementación de un plan de trabajo e incorpora acciones de gestión empresarial como son asistencias técnicas, capacitación y acciones de marketing; lo que se traduce en el fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias, así como el financiamiento de inversiones.

Cada beneficiario debió cofinanciar el 25% del monto solicitado a Sercotec a lo que se suma el IVA de las inversiones.