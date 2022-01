Nacional 29-01-2022

Fondo E es el único que registra rentabilidad positiva en enero: Los más riesgosos encabezan caídas



Un positivo comienzo del año registra el multifondo E, luego que Ciedess informara que es el único de los cinco que registra una rentabilidad positiva en la que va de enero. Según el boletín mensual de la consultora, los fondos más riesgosos, A y B, registran bajas -8,50% y -6.36% respectivamente; mientras que el fondo C presenta una variación de -4,76%.

Por su parte, los fondos más conservadores obtienen resultados de -1,32% el D y positivo para el E de 0,82%. Ciedess explicó que en el resultado mensual de los fondos A y B incidió mayormente la variación en los precios de los instrumentos de renta variable. "Se observan pérdidas en los principales índices internacionales y una caída del dólar, mientras que a nivel local se registra un alza", indicó. Y agregó que "los mercados globales siguen estando afectados por la persistente incertidumbre a raíz de la pandemia, donde este mes en particular destacan el rápido avance de la variante Ómicron, las presiones inflacionarias y el conflicto en Ucrania; mientras que en el plano nacional resalta el nombramiento de Mario Marcel como próximo Ministro de Hacienda". En cambio, la rentabilidad de los fondos más conservadores C, D y E se explica, principalmente, por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local, así como el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros. "Se registra una contribución negativa por parte de la renta fija internacional, mientras que a nivel local se observa una leve caída en las tasas de interés de largo plazo de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital. Dicha caída se explica principalmente por la mayor estabilidad política luego del nombramiento de Mario Marcel en Hacienda y la postura del próximo Gobierno de no apoyar nuevos retiros de fondos".