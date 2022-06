Social 16-06-2022

Fondo Linares Emprende seleccionó a 295 beneficiarios

- Alcalde Mario Meza dijo que municipio aprobó recursos por 450 millones de pesos para fomentar el emprendimiento

Ayer, el alcalde de Linares, Mario Meza, acompañado del director de Dideco, John Sancho, y concejales, dio a conocer que para este año el Fondo Linares Emprende entregará recursos a 295 beneficiarios de la comuna.

Precisó que el objetivo es fomentar el emprendimiento, para lo cual a través del Concejo Municipal se aprobaron 450 millones de pesos para apoyar a los emprendedores locales.

“Este año postularon más de 700 personas, lo que demuestra el interés que ha generado este fondo que es cien por ciento local. Para quienes no han sido seleccionados en esta primera instancia, haremos los esfuerzos para que queden preseleccionados para un nuevo fondo”, indicó.

Meza hizo un llamado para que las grandes empresas de Linares también pueden colaborar con los emprendedores que en esta oportunidad no fueron seleccionados.

“En el segundo año de esta iniciativa, única en la región, también estamos trabajando para formalizar a los emprendedores, ya que nuestra intención es permitir que sean parte de las instituciones, bancarias, financieras y del Servicio de Impuestos Internos”.

El alcalde señaló también que de los 450 millones aprobados, los montos varían para cada emprendedor, estimándose entre 1 millón y 2 millones de pesos para cada uno.

Por su parte, el director de Dideco, John Sancho, dijo que en el caso de los emprendedores que no fueron seleccionados, “no quedarán solos, ya que existen otros apoyos como el Capital Semilla o Capital Abeja, a los que podrán postular con el apoyo de la Oficina de Fomento Productivo del municipio”.

Los resultados de los emprendedores seleccionados están publicados en www.corporacionlinares.cl.

OPINIONES

Juana Zúñiga: “Estoy muy feliz con este apoyo, ya que me dedico a las comidas típicas, empanadas y sopaipillas. El emprendimiento lo tengo en mi casa, así que me ayuda mucho este aporte”.

Oscar Morales: “Hace tres años que lleva en el mercado nuestra empresa linarense Kiñe Natural, y estamos muy agradecidos por la posibilidad de aportar a este Fondo de Linares Emprende. Estos recursos los invertiremos en adquirir una maquinaria selladora industrial, lo que a su vez va a generar un puesto de trabajo para la persona que la ocupe”.

Wilma Espinoza: “Mi emprendimiento se llama “Sabor brasilero”, y consiste en preparar típicos platos de Brasil. Con este dinero compraré diversos implementos. Estoy ubicada en la Villa María del Valle, y también tengo delivery”.