Nacional 29-09-2021

Fondos de pensiones registran pérdidas en septiembre ante alza de tasas de interés y posible cuarto retiro

La persistente incertidumbre de los mercados a causa de la pandemia y el temor de la posible quiebra de Evergrande a nivel internacional, sumado al alza en la Tasa de Política Monetaria y al temor de un posible cuarto retiro del 10% a nivel local; terminaron impactando negativamente el desempeño de todos los multifondos de pensiones en septiembre. Según el boletín mensual de Ciedess, en lo que va del mes (con valores cuota al día 26, los fondos más riesgosos, A y B, registran caídas de -0,73% y -1,00% respectivamente; mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presenta una variación de -1,25%.

Los más perjudicados han sido los fondos más conservadores, D y E, que anotan caídas de -1,77% y -2,38%, cada uno. De acuerdo a la consultora, el resultado mensual de los fondos A y B se explica, principalmente, por la variación en los precios de los instrumentos de renta variable. Al respecto, se observan desempeños negativos en los principales índices tanto nacionales como internacionales, estos últimos siendo amortiguados por el alza del dólar. "Los mercados siguen estando afectados por la persistente incertidumbre a raíz de la pandemia. No obstante, este mes en particular, destaca el temor generado por la posible quiebra de la megainmobiliaria china Evergrande, impactando al resto de las bolsas”, señala la consultora en Seguridad Social. Por su parte, la inversión en el extranjero se ve beneficiada por el alza de 0,93% del dólar, impactando positivamente a los fondos más riesgosos. En el plano local, el IPSA registra un descenso nominal de -2,55%, debido al resultado de acciones pertenecientes a los sectores servicios y recursos naturales. 4° retiro y alza de tasas Ciedess señala que en el caso de la rentabilidad de los fondos más conservadores C, D y E se explica principalmente por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local, así como el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros. "Se observa un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional luego del aumento en la Tasa de Política Monetaria sobre lo esperado y la incertidumbre respecto a nuevo retiro de fondos de pensiones, impactando negativamente a los fondos conservadores a través de las pérdidas de capital", menciona.