Forestales, gran negocio y destrucción del medio ambiente

Siguiendo con nuestra serie de opiniones de personas importantes sobre la contingencia y devenir de nuestro país, continuo con la transcripción de lo comentado por el influyente periodista en Radio Bío Bío, don Tomás Mosciatti, en relación a la actividad de las Forestales actuales, sus orígenes, su desarrollo y sus consecuencias económicas, sociales y medioambientales.

“Corría octubre de 1974, en nuestro país los generales se sentaban en el poder, después del golpe de Estado, el plan económico, el ladrillo comenzaba a implementarse en nuestro país.

En ese octubre de 1974 los generales dictaron un decreto ley, el decreto ley 701, con algunas modificaciones, ha tenido prácticamente 39 años de vigencia y el gobierno de Sebastián Piñera quiere que siga vigente por otros 20 años.

Este decreto ley ha sido un regalo generoso, pero, un enorme regalo a las empresas forestales.

La verdad es que cuando hablamos del sector forestal chileno, hablamos de sólo tres empresas, porque está todo absolutamente concentrado. Hablamos de la CMPC, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, que pertenece a una familia, que es la familia Matte, hablamos de Bosques Arauco, que pertenece a otra familia, Angelini, y hablamos de un empresario, un abogado perteneciente a Renovación Nacional, amigo de Sebastián Piñera, me refiero a Jorge Carey, entre paréntesis, usted entra a la oficina de Jorge Carey, uno de los abogados más conocidos de Chile, encontrará foto de Carey con Pinochet, Carey con Aylwin, Carey con Frei, Carey con Lagos, Carey con Bachelet y Carey con Piñera. Están todas las fotos, una detrás de otra, para que usted entienda, digamos, el estilo, “el estilo Carey”.

Lo cierto es que se subsidiaba con un 75% las plantaciones forestales de pino y eucaliptus, ¡75%! El Estado, todos los años fijaba el valor de cuanto costaba plantar una hectárea de pino por ejemplo y fijaba un valor alto, de manera que ese 75%, en realidad era muchísima plata, e incluso, muchos quedaban con plata en el bolsillo, o sea, plantaban y quedaban con plata en el bolsillo. ¡Un excelente negocio!

Lo cierto es que, fue tal impacto de estos regalos, que progresivamente comenzó a terminarse con el bosque nativo. Cuando no era posible cortarlo, a la mala, claro (el bosque nativo), muchos es lo que hacían, era incendiarlo, lo incendiaban y ya no había bosque nativo, por lo tanto, se podía plantar pinos y estas grandes forestales finalmente se apropiaron de enormes extensiones de terreno de territorio chileno.

La Concertación, durante sus 20 años de gobierno, prorrogó varias veces este decreto ley del general Pinochet.

Actualmente en Chile, un 75% de las plantaciones son de pino, un 15% de eucaliptus y el resto son otras especies.

Pero que ha ocurrido, si usted ha tenido la oportunidad de caminar bajo un bosque de pino o bajo un bosque de eucaliptus, yo lo desafío a que encuentre una vertiente de agua, a que encuentre humedad, a que encuentre alguna vez ¡pasto! No hay nada, agua no va a encontrar jamás.

Usted sabe que un eucaliptus consume todos los días entre 20 a 40 litros de agua cada árbol.

Cada vez que las plantaciones forestales de estas grandes empresas se acercan a zonas habitables o donde están las instalaciones del agua potable rural, bueno, simplemente el agua se acaba, se termina. Bueno, acidifican además la tierra.

Ha encontrado alguna vez, ha logrado alguien, plantar, hacer siembras después que se ha talado un bosque de pino o de eucaliptus ¡Jamás eso volvería a ocurrir!

Los bosques han llevado muchísima pobreza, el despoblamiento de nuestros campos y además sequía, una sequía brutal.

Todos los años, hace ya muchos años que nosotros hablamos de cómo progresivamente hay que ir dejando agua con camiones aljibe a muchísimas poblaciones, por ejemplo, en la Región de la Araucanía o en la Región del Biobío. Son teóricamente las zonas donde cae agua, donde hay lluvias, donde hay abundancia de agua. Eso no es verdad, es mentira. Las plantaciones forestales, principalmente, son las que han terminado con los cursos de agua.

Todo esto es fiscalizado, usted me dirá por la Conaf. Sabía usted que la Conaf es una corporación de derecho privado que administra fondos públicos. Es increíble, pero es así.

El año 2008, el Tribunal Constitucional le dijo a la presidenta de la época Michelle Bachelet que eso era irregular. ¿Qué hizo la presidenta de la época Michelle Bachelet? ¡No hizo nada!

En estos momentos, lo que se pretende por parte del gobierno de Sebastián Piñera es ampliar la vigencia de este famoso decreto ley 701 por otros 20 años. Esto ya fue aprobado por la cámara de Diputados, pero está detenido en el Senado. Entonces se pretende una ley corta, de última hora, pero naturalmente, al parecer eso no va a ocurrir y se va a dejar para la próxima legislatura.

Es sector forestal, ese sector forestal con estos regalos increíbles, con estos subsidios por parte de el Estado, ha provocado una riqueza enorme a tres, si a un grupo de familias, tres familias, una concentración de la propiedad en que las hectáreas que tiene Douglas Tompkins son prácticamente un chiste al lado de las hectáreas que tiene, por ejemplo, la familia Matte o la familia Angelini, pero de ellos no se habla prácticamente nada. Ha provocado ausencia de agua, riqueza rápida, y todo esto financiado por todos nosotros y ahora pretenden que siga siendo financiado por todos nosotros por otros 20 años”.

Un poco tonto ¿no cree usted?

Gracias don Tomás Mosciatti, por hacer conciencia de los problemas contingentes y desigualdades que nos aquejan.

Nos queda como una grave inquietud, lo comentado por don Tomás Mosciatti, las siguientes preguntas

¿Predijo don Tomás Mosciatti el posible origen de los incendios forestales que nos aquejaron?

¿Por qué esa avidez de despojar al pueblo mapuche de sus tierras ricas en recursos forestales?





(Carlos Cabezas Gálvez

escritor y ensayista)