Editorial 20-02-2020

Formación ciudadana

Por estos días y pese a las vacaciones de las cuales muchos disfrutan; no son pocos quienes han aprovechado precisamente este tiempo, para reunirse y comentar, primeo en su círculo más íntimo, lo que ocurrirá en abril próximo. La convocatoria a Plebiscito para definir si tendremos una Nueva Constitución se ha tomado el debate y los tiempos parecen acotados para ir encausando las inquietudes en torno al tema. La altura de miras para poder dialogar sobre un hecho que aparece como trascendental en le vida ciudadana por los próximos años, debe ser respetada a cabalidad y no caer en las odiosidades que lejos de ser un aporte a la conversación racional del ser humano, sólo aporta confusión y entrampa el camino democrático que ha ido construyendo nuestro país. Hay sectores, y no se puede desconocer, de diferentes pensamientos políticos, que Sólo buscan llegar al extremo para desvirtuar el real fondo de lo que implica un eventual cambio a la Constitución. Y más allá de convertirse en una alternativa real a la cual seguir los pasos, sólo afectan el progreso que se pueda conseguir al estar frente a frente y poder decirnos las cosas; ero con base real y amparada por el derecho y las reales necesidades que tenemos como ciudadanos. Informémonos, conversemos, aportemos, discutamos y resolvamos. No es tan difícil, cuando de querer avanzar realmente se trata.