Policial 25-03-2021

Formalizado sujeto que integraba banda que asaltaba a víctimas a la salida de bancos



El imputado formaba parte de una banda que se había especializado en el robo a víctimas a la salida de bancos utilizando para ellos diversos métodos. Andrés Orlando Muñoz Moline estaba siendo investigado por la Unidad de Sacfi del Ministerio Público del Maule luego de levantarse un foco investigativo que es trabajado con la Brigada de Robos de Linares, a raíz de delitos de esta naturaleza ocurridos en la zona sur de la región.

De esta forma se pudo lograr situar a este sujeto en un hecho cometido en noviembre del año 2019 a la salida del Banco Santander en Chillán donde el imputado logró robar 36 millones de pesos a una víctima.



“Se formalizó en el Juzgado de Garantía de Linares a un tercer imputado que forma parte de una banda criminal dedicada a cometer robos y hurtos en la modalidad de salida de bancos. En este caso se trata de un hecho ocurrido a fines del año 2019 en Chillan donde siguieron a una víctima que sacó dinero de una institución bancaria hasta su domicilio y le sustrajeron un total de 36 millones de pesos. El imputado quedó con arresto domiciliario total más arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de tres meses. Pero este hecho no obstante que ocurrió en la ciudad de Chillán se formaliza en la Séptima Región ya que Sacfi investiga fenómenos criminales respecto a bandas delictuales que se mueven no sólo en una región sino en distintos puntos del país. Este caso puntual está relacionado con una banda que cometieron delitos anteriores en la Región del Maule”, afirmó el fiscal jefe de Sacfi José Alcaino.



Gracias a diversas diligencias policiales Muñoz Moline logró ser detenido por efectivos de la PDI en la ciudad de Coronel según lo señalado por la Subprefecta Lorena Muñoz jefa de la Biro de Linares quien agregó además que “el robo por sorpresa se cometió bajo el método de pinchazo de neumático y se logra sustraer de la víctima la suma de 36 millones de pesos. Estamos hablando de un trabajo de largo aliento donde existe un trabajo muy disciplinario participando la Brigada de Robos de Linares, la Brigada de Robos de Chillán y peritos del Laboratorio Criminalística, lo que permitió no sólo obtener los elementos suficientes para imputar el delito a la persona involucrada, sino que también lograr detener después de varios meses a esta persona en la ciudad de Coronel y ponerla finalmente a disposición del Tribunal de Garantía de Linares”.



La fiscalía ya solicitó audiencia de formalización para este mismo imputado y otros sujetos que forman parte de su banda y que están en prisión preventiva hace algunos meses, ya que se cuenta con las evidencias que los involucran en otros ilícitos de similares características ocurridos en la Provincia de Linares.