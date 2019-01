Deporte 31-01-2019

Forman la Corporación “Jugadores por siempre”

La iniciativa encabezada por el Diputado Pablo Prieto busca resolver los problemas previsionales, de salud y asistenciales de los ex – futbolistas profesionales.

Aunque se desconoce que sea tan así, un particular inició por las redes sociales a las cuales tiene acceso, una campaña para que Rangers contrate al defensor Boris Aravena de 36 años.

Hoy juega en el fútbol amateur para el Club Unión Independencia en la categoría seniors-35 años. El argumento es que al jugador que militó en Curicó y San Luis, le estarían faltando un par de citaciones para lograr el mínimo establecido de partidos profesionales para optar a una pensión de gracia.

Por su edad, es difícil que Rangers se fije en él, sin embargo esta es una de las indefensiones en que se encuentran los futbolistas, una vez que han dejado la actividad.

Impulsada por el Diputado Pablo Prieto y con la asistencia de “históricos” jugadores-muchos hoy entrenadores-, léase Hernán “clavito” Godoy, Mario Soto Benavides, Eddio Inostroza, Óscar Fabianni, Carlos Durán, José “coto” Acevedo, Severino Vasconcelos, Luis Arturo Jáuregui, Marcelo Zunino, Carlos Soto Olivares (ex - Presidente del SIFUP) y Raúl Toro, entre otros, fueron convocados al Salón de Honor de la Ilustre Municipalidad de Santiago para validar la creación de la denominada “Corporación Jugadores por Siempre”.

La idea es generar acciones de apoyo a estos deportistas que atraviesan hoy por problemas previsionales, de salud o asistenciales.



SIETE MESES EN SU DISEÑO



Buscar soluciones que les dé la tranquilidad que merecen, expresó el Diputado y ex – futbolista profesional, Pablo Prieto Lorca “una tremenda alegría de ver a tantos ex compañeros de profesión. El hecho de formar esta corporación culmina una primera etapa de un trabajo de más de siete meses, en la cual queremos que el daño previsional que tuvimos los jugadores de los años ´70 a la fecha se transforme y se solucione”, dijo.

Se han sentado las bases para apoyar a sus pares “con esta Corporación se va a dar trabajo a muchos ex - jugadores que están en la indefensión. Queremos que el Sindicato de Futbolistas, el Sindicato de entrenadores y la ANFP tengan solidaridad con ellos que están jubilándose y muchos se encuentran en la miseria. No quiero dejar pasar al Canal del Fútbol (CDF). Creo que es importantísimo que también pueda valorar esta nueva Corporación”, precisó el parlamentario.

Como Presidente de la “Corporación Jugadores por Siempre”, fue elegido Carlos Durán, ex – DT de Deportes Linares “la inquietud primordial eran las deudas previsionales, pero eran tantas las necesidades de los ex jugadores que era el momento que esto tomara cuerpo y alma. Dentro de todo esto hay una parte importante en que hemos ido avanzando, que son las deudas previsionales. Fuimos ignorantes en muchas materias. Este es un proyecto serio y no queremos dejar a nadie afuera, porque aún hay jugadores que llegan al Hospital como indigentes”, reveló.

A su tenor, el pintoresco ex – defensor central de Audax Italiano y concejal por La Florida, Marcelo Zunino, echó atrás los recuerdos de una vida feliz que no se imaginaron como sería hoy “hubo una época en que fuimos muy carentes, se hizo lo que quiso con nosotros, pero ahora yo tengo una responsabilidad política con esto y apoyar al diputado Pablo Prieto porque es ya es un tema de Estado”, sostuvo.

En tanto, el ex – Presidente del SIFUP, Carlos Soto Olivares expresó que este naciente organismo “se convierte en el espacio natural de los ex - futbolistas que no continuaron la carrera como entrenador o estén vinculados hoy en tal condición. Ojalá que podamos trabajar”, aseveró.

Agradeció –de paso-, la tremenda colaboración del Diputado Pablo Prieto, quien desde el comienzo se manifestó comprometido con el proyecto y que liderará desde el Parlamento de la República.