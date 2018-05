Deporte 10-05-2018

Fórmula 600 tuvo brillante cierre de temporada en Linares

Los motores en silencio hasta el próximo mes

No pudo ser mejor la última fecha del campeonato de automovilismo. Los “fitos” definitivamente tienen sus seguidores cerca de mil personas prácticamente en cada fecha disfrutan una vez al mes de la competencia.

En esta oportunidad no fue la excepción ya que los amantes del deporte tuerca y del rugido de los motores, se dieron cita en el autódromo de Las Toscas, para cerrar el torneo 2017-2018. No hubo muchas novedades acerca de los mejores pilotos, puesto que algunos llegaron con una tremenda diferencia y se relajaron al volante demostrando que fueron los incansables en esta fiesta del automovilismo.

Las máquinas respondieron a las expectativas, incluso en la ocasión se realizó el sorteo del automóvil, que tuvo como feliz ganadora a Edita Gajardo Peñailillo, quien tuvo una tremenda suerte, puesto que compró un solo número de la rifa y obtuvo el premio mayor un automóvil Fiat 600. Claro que lo único que no sabe es que hará con él, en una de esas a lo mejor se sube y participa en el campeonato del Club de Automovilismo Linares, aunque en rigor habían muchos competidores que estaban interesados en comprarle el auto.

El timonel de la institución, Rolando Rojas, estaba muy contento por el respaldo que tuvo la última jornada del torneo: “la verdad es que nos gusta ver el autódromo lleno, los pilotos estaban conformes en todo sentido con una pista extraordinaria preparada por nuestro gran amigo Manuel Bravo. Ahora vamos a tener un pequeño receso, porque hemos programado tres fechas libres en los meses de junio, julio y agosto. En tanto que en el mes de patria daremos inicio a nuestro campeonato. Un premio merecido para los que fueron los mejores en cada serie premio sin duda a la perseverancia y a quienes se esfuerzan por marcar la diferencia. En ese sentido felicitarlos y a los que no ganaron tendrán una revancha en el próximo campeonato que tendrá algunas novedades, ya que existe el interés de algunos pilotos de subir de categoría, para correr más rápido”.

LOS ASES DEL VOLANTE

Categoría Estándar

1.- Fernando Guzmán

2.- Wladimir Valerio

3.- Alejandro Ibáñez

Categoría Turismo

1.- Wladimir Valerio

2.- Alfonso Rojas

3.- Francisco Bravo

Categoría Potenciado

1.- Carlos González

2.- Nikola Pelusina

3.- Nasim Nome



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo