Deporte 12-12-2018

Fórmula 600 ya tiene a los mejores pilotos de la temporada 2018 en una espectacular definición

Lagunas, Lundin, Valerio, Castillo y Manríquez triunfaron en sus respectivas categorías

Ni la alta temperatura opacó el espectáculo brindado por los ases del volante. El público disfrutó a cabalidad con cada manga, incluso hasta un volcamiento en una de las series dio el condimento esencial en una fecha que no tuvo mayores sorpresas. Llegaron al pódium los que marcaron la diferencia en las seis fechas que duró el torneo. Una pista que debido al calor tuvo que ser regada en varias oportunidades debido a que se secaba muy rápido producto del astro rey que pegaba con mucha fuerza.

El autódromo de Las Toscas fue el escenario que reunió como cada fin de semana a los mejores exponentes del deporte tuerca. Un reconocimiento especial en la persona de Juan Carlos Cáceres, uno de los maestros que tiene la responsabilidad de dejar los automóviles a punto, al igual que otros mecánicos que hicieron hasta lo imposible para que los “fitos” se transformaran en verdaderas máquinas de potencia.

Hasta el presidente de Club de Automovilismo Linares, Rolando Rojas, tuvo que sacar a relucir sus mejores artimañas para correr en la pista, hasta el extremo que terminó muy agotado en la segunda manga: “fue una gran jornada donde los pilotos no se dieron tregua. En lo personal terminé muy extenuado porque me tocó correr en un auto que lo conducía Sebastián Sánchez, pero lo más importante es que cruzamos la meta y terminamos las tres mangas”.

Uno de los conductores que brilló en esta última fecha, fue Freddy Castillo quien no tuvo inconvenientes para quedarse con el titulo de la temporada en la categoría mas fuerte del torneo potenciado: “ingresé a la pista a jugarme la opción de principio a fin y este titulo fue producto de la constancia y el trabajo de todo un gran equipo que fue fundamental para quedarme con el campeonato. Agradezco en forma especial a mi familia que siempre está presente en cada fecha”.

Ignacio Valerio, también fue uno de los grandes del “volante” que dejó este torneo. Fue uno de los más regulares: “la verdad es que no fue fácil, lo fundamental fue haber ganado las ultimas fechas, lo que me permitió quedarme con la copa en la categoría Turismo”.

CUADRO GENERAL

Sumando las seis fechas del apasionante rugir de los motores de la Fórmula 600, los tres primeros lugares en las diferentes series: Estándar, primer lugar Felipe Lagunas, que sumó 107 puntos; segundo José Contreras , con 105 ; y tercero Alejandro Ibáñez , con 96 . En Promocional, la primera posición fue para Alejandro Lundin, 111 unidades; segundo, con 104, Juan Ortiz; y tercero Eric Morales, con 93. La categoría Turismo, tuvo como protagonista a Ignacio Valerio, con 108 puntos; segundo, Jaime Zamorano, con 104; y tercero, Jorge Morales, con 92.

La serie Potenciados, fue liderada por Freddy Castillo, quien sumó 100 unidades; segundo, también con 100 puntos Sebastián Sánchez (Rolando Rojas); y la tercera posición, Nikola Perusina con 96.

Finalmente, en los 1.600 cc, el vencedor fue Michael Manríquez, con 116 puntos; segundo, Sergio Bravo con 94; y tercero Ítalo Fernández con 93 positivos.

Ahora vendrá un receso de un mes aproximadamente, para que los motores vuelvan a rugir nuevamente en la pista del autódromo de Las Toscas.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo.