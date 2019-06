Crónica 16-06-2019

FOSIS continúa reconvirtiendo laboralmente a ex trabajadores de empresas que cerraron en el Maule

Tras apoyar a 49 operarios de la malograda planta Iansa de Linares, ahora correspondió el turno de 31 funcionarios de la populosa cajonera Edelma de Cauquenes, quienes recibieron capacitación y recursos para concretar su propio negocio de manera independiente y olvidar el flagelo de la cesantía



“Fue una gran preocupación saber que íbamos a quedar sin pega y lo peor de todo es que supimos de un día para otro. Afortunadamente después nos enteramos que podíamos postular a un programa extra del FOSIS, así es que me inscribí y gané mi proyecto sobre venta y reparto de sushi. Acá nos enseñaron a administrar el negocio y todo fue muy bueno porque también compramos maquinarias, así es que estoy muy contento ya que fue una muy linda experiencia”.

Así resume “la calma tras la tempestad” el joven ex operario de la cajonera Edelma de Cauquenes, Wladimir Gaete, quien junto a otros 30 ex trabajadores de la firma pudo con prontitud dejar atrás la cesantía luego que su empleador bajara las cortinas por malos resultados financieros.



CUENTA PROPIA

Lo anterior en el marco del Programa “Yo Emprendo - Reconversión”, que apoyó a quienes optaron trabajar por cuenta propia con el desarrollo de una idea de negocio que les permitiera generar y aumentar sus ingresos, disponiendo talleres para mejorar cierto rubro, apoyo para elaborar planes de negocio, financiamiento y acompañamiento en la implementación del mismo.

La ceremonia de cierre y certificación de esta iniciativa se desarrolló en Cauquenes y contó con presencia del Gobernador Provincial, Francisco José Ruiz, el Alcalde Juan Carlos Muñoz, los Consejeros Regionales María del Carmen Pérez y Juan Andrés Muñoz, y el Director Regional del FOSIS, Alejandro Muñoz.

Este último destacó que fiel al compromiso asumido desde un primer momento por el Gobierno, “acompañamos y buscamos soluciones concretas que tendieran con premura a la normal empleabilidad de estos trabajadores y trabajadoras, culminando ahora a través del FOSIS un importante plan de apoyo para los desafectados, tal como fue el caso de Iansa hace una semana”.



APOYO CONCRETO

Cada usuario y usuaria recibió capacitaciones, asesorías y una inversión directa de 500 mil pesos para comprar maquinarias e insumos a objeto de cimentar las bases de su nuevo negocio. Tal es el caso de Cecilia Cortés, quien recuerda que “lo que nos pasó fue tremendo ya que aparte de quedar sin plata fue un dolor grande tras estar más de 25 años trabajando en esta empresa y quedar de brazos cruzados y con dos hijos en la universidad. Ahora gracias a las gestiones y respuesta del FOSIS estoy haciendo empanadas los días domingo y me ha ido bien, aparte de otro trabajo que tengo. Gracias al FOSIS esto me ha facilitado mucho las cosas ya que compré un horno y una sobadora y ahora quiero hacer crecer este negocio porque me siento capacitada y me ha ido bastante bien”.

Finalmente el Gobernador Ruiz indicó que esta es una tremenda “oportunidad para estas personas que lamentablemente perdieron su fuente laboral. Este fue un gran trabajo del Gobierno del Presidente Piñera y del Intendente Milad, y me alegra que tras cerrarse una puerta o una empresa como esta, hoy surja esta gran posibilidad gracias al FOSIS para que toda esta gente pueda emprender e iniciar con optimismo y mucho éxito un nuevo horizonte laboral”.